El Senado suspendió la sesión para tratar la ampliación de la Corte

El oficialismo resolvió este miércoles postergar la sesión especial del Senado que iba a realizarse mañana para tratar el proyecto de ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si bien la convocatoria no había sido oficializada, se descontaba que la Cámara alta iba a reunirse en el recinto, pero hubo marcha atrás. Según señalaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias del Frente de Todos, las complicaciones para conseguir vuelos sumado a problemas de salud de algunos senadores fueron los motivos de la postergación.

Sin embargo, la versión no oficial es que el oficialismo la tendría cuesta arriba para conseguir los votos, ya que un habitual aliado como el rionegrino Alberto Weretilneck no estaría de acuerdo con la iniciativa (es autor de un proyecto propio), como tampoco la cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti. Esta circunstancia no sería problema si se asegurara los votos de la riojana Clara Vega y de la misionera Magdalena Solari Quintana, ya que de esa manera llegaría a los 37 votos necesarios.

La cuestión es que el puntano del Frente de Todos Adolfo Rodríguez Saá es autor de un proyecto propio y no estaría de acuerdo con el que impulsa el resto del bloque. El proyecto para ampliar la composición de la Corte Suprema a 25 miembros (actualmente funciona con apenas cuatro integrantes) fue propuesto e impulsado por 16 gobernadores, y fue presentado por el presidente y la vice del interbloque oficialista, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, respectivamente. Se propone un miembro por cada una de las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y un último designado por el Poder Ejecutivo.

Así las cosas, la iniciativa recién sería tratada luego del receso invernal, en agosto, ya que la semana que viene habrá complicaciones para que los senadores del Interior consigan vuelos debido a las vacaciones de inverno.