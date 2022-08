El oficialismo propondrá a Cecilia Moreau para presidir la Cámara de Diputados

La diputada del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, se perfilaba como candidata firme para ocupar desde el próximo martes la Presidencia de la Cámara de Diputados en reemplazo de Sergio Massa, quien asumirá como ministro de una cartera que reunirá las actuales de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La Cámara de Diputados formalizó la convocatoria a una sesión especial solicitada por el Frente de Todos para el próximo martes a las 14 para tratar la renuncia de Massa y elegir a su sucesor en la presidencia de ese cuerpo legislativo.

El pedido de sesión especial fue solicitado por el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, y los diputados Paula Penacca, Leonardo Grosso, Itai Hagman, Marcelo Casaretto, Blanca Osuna, Daniel Brue, José Luis Gioja, Vanesa Siley, y Hugo Yasky.

El plenario legislativo se abrirá a las 14 presidido por el vicepresidente primero del cuerpo, Omar De Marchi, y tras la votación de la renuncia, el Frente de Todos propondrá al legislador o legisladora que asumirá la presidencia de la Cámara baja.

Al dimitir a su banca, también deberá asumir en su reemplazo para completar su mandato como legislador que vence el 9 de diciembre de 2023, el joven dirigente piquetero Juan Marino, quien actualmente es funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, que conduce Andrés Larroque.

De cara a esa sesión, el oficialismo se encaminaba a proponer a la dirigente del Frente Renovador y diputada cercana a Massa, Cecilia Moreau.

En caso de ser elegida, Moreau se convertirá en la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados ya que por lo menos desde la restauración democrática todos los presidentes fueron hombres, e incluso la actual conducción no cuenta con mujeres en su integración.

El presidente de la bancada del Frente de Todos dijo que Moreau «reúne todos los elementos que se necesitan para presidir Diputados», pero señaló que primero «hay que realizar un debate dentro del bloque» oficialista para que «para que quien sea finalmente propuesto» para cumplir con esa responsabilidad cuente con «todos los consensos necesarios».

«Hay nombres dando vueltas. No lo podemos negar, en especial cuando son tan apreciados por nosotros. Hay medios de comunicación hablando de Cecilia Moreau, que es una gran compañera con amplia experiencia legislativa», afirmó Martínez en declaraciones a El Destape Radio y dijo que «ella reúne todos los requisitos para poder presidir la Cámara en estos momentos tan difíciles».

Desde la oposición, el vicepresidente primero del cuerpo, Omar De Marchi (JxC) dijo que «hay una costumbre o tradición parlamentaria, corresponde que sea así, que quien gobierna conduce la Cámara» y manifestó que «seguramente en estos días el bloque del FdT eleve una propuesta para el reemplazo de Sergio Massa».

«La responsabilidad es del Gobierno y no es nuestra estrategia obstaculizar, como no lo hemos hecho hasta ahora, se han ido chocando solos», expresó el diputado de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a la prensa, el legislador mendocino dijo que «esperamos que rápidamente definan un sucesor porque el Parlamento tiene temas pendientes urgentes, como la ley de alquileres por ejemplo».

La elección del nuevo presidente del cuerpo va a tener que buscar consensos con los bloques opositores para poder sancionar las leyes que que requiere el Gobierno nacional, debido a la extrema paridad que existe entre FdT -que tiene la primera minoría- y Juntos por el Cambio.

El oficialismo tiene 118 miembros pero 117 votos, porque el presidente del cuerpo no vota, mientras que Juntos por el Cambio tiene 116, con lo cual necesita una docena de votos para alcanzar la mayoría para aprobar las iniciativas, y eso solo lo consigue con los partidos denominados del medio: los provinciales o el Interbloque Federal.