El madrynense Santiago Aroz se alista para participar del Sudamericano

El joven deportista madrynense, que compite en la categoría IQ Foil de Windsurf, se entrena para participar en el próximo mes de agosto, de su primera cita en el plano internacional, como lo será el Campeonato Sudamericano.

El certamen, tendrá lugar en Brasil y el joven de 17 años, ajusta detalles en su preparación deportiva, técnica y física, para cumplir su objetivo que es estar entre los mejores diez del continente.

Brasil, el destino para el joven Santiago Aroz

En plena preparación para su participación en el Campeonato Sudamericano de Windsurf, está el deportista de Puerto Madryn, representante del Club Náutico Atlántico Sud, Santiago Aroz, que a sus 17 años busca cumplir con una gran actuación en la cita internacional.

El certamen, tendrá lugar entre los días 1 a 5 de septiembre en Buzios, Brasil, competencia en la que el jovencito Santiago de medirá ante los mejores del IQ Foil Sudamericano, no solo en el torneo sino también en lo que serán las clínicas de técnica y perfeccionamiento que se realizan días previos al evento.

Para el 19 de agosto está previsto el viaje hacia Brasil, para participa del Sudamericano que en esta oportunidad lo tendrá acompañado por sus padres, que estarán junto a él en lo que será su primera competencia a nivel internacional fuera de la Argentina.

Desde los inicios hasta el presente

Vale destacar que Santiago Aroz, se inició en la Náutica años atrás a través de una beca, en el marco del proyecto “El Potrero es el mar” y desde su primera conexión con el agua, fue tal el amor por este deporte que dejó de practicar fútbol, lo cual desarrollaba en su querido Club Comercio para dedicarse de lleno a la actividad náutica.

Su notable talento y su constante crecimiento, ha hecho que rápidamente los entrenadores de la Selección Argentina posaran sus ojos en él, como lo hicieron en el 2018 en Córdoba, en el marco del Grand Prix, cuando fue seleccionado para el Proyecto Dakar para los Juegos Olímpicos de la Juventud que a posteriori no pudieron realizarse ante el avance de la pandemia de COVID-19.

Hoy en día, Santiago, apoyado incansablemente por su familia, se perfecciona día a día para estar cada vez más cerca de su objetivo, que es superar el Selectivo para competir en un Mundial y ser el mejor de su disciplina a nivel nacional.

En este sentido, además de sus entrenamientos en el Club Náutico Atlántico Sud, trabajado en la parte deportiva y técnica, realiza entrenamiento Funcional, todo coordinado por su médico deportivo Lucas Escobar, especialista que trabaja en instituciones madrynenses como el Club Guillermo Brown y el Puerto Madryn RC.

A la vez, le suma presencia en Clínicas particulares, las que desarrolla junto a los mas especializados entrenadores de esta disciplina en la Argentina, como ser el caso del ex olímpico Mariano Reutemann, entrenador de la Selección Argentina de la Federación Argentina de Yachting, y Raúl Saubidet, otro de los destacados coach de esta modalidad y que incluso, ha tenido en sus hijos a los primeros representantes de IQ Foil en los JJOO de Tokio 2020.

Aroz y su familia, afrontan con enorme esfuerzo su carrera deportiva, invirtiendo no solo en torneos, viajes y capacitaciones; sino también en el equipamiento especial que se requiere para la modalidad IQ Foil: aún corre sus regatas con un equipo de aluminio, esperando pronto poder acceder al realizado con fibra de carbono, el cual es el mejor para competir en esta especialidad del windsurf.

Ayudado de gran manera por el entrenador del CNAS Fermín Sarasa, Santiago puede entrenar con un equipo semi carbono, para poder de esa forma pulir detalles técnicos de cara a la competencia. No contar con el equipamiento indicado, es sin dudas una desventaja para todo deportista; pero con esfuerzo, Aroz busca minimizar la diferencia.

Mejorar el 7° puesto en Puerto Madryn, es el objetivo

En cuanto a objetivos, Santiago Aroz se propuso no solo acceder a un Mundial cerrado de IQ Foil, sino también mejorar en el próximo Campeonato Sudamericano, la performance realizada el pasado 2021 cuando Puerto Madryn recibió la cita continental. En tal competencia, se ubicó en el 7° escalón y ahora, su meta es estar dentro de las mejores ubicaciones para de esa forma, continuar representando de la mejor manera a su país y a su provincia.