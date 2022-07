David Rodríguez ganador en los 30K New Balance

El pasado domingo, se disputó la 8° edición de la prueba atlética 30K de New Balance, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde David Rodríguez se llevó la victoria.

El atleta oriundo Esquel, radicado en Comodoro Rivadavia, llegó a la meta en un tiempo de 1h36m06s, en la segunda posición terminó Martín Méndez con una marca de 1h36m48s y el podio lo completó Pedro Gómez en 1h36m53s.

Ganador en la reconocida carrera de New Balance

Al respecto, David Rodríguez analizó: «Corrimos mediante todo lo que veníamos trabajando en proyección a una maratón con mi profesor Javier Carriqueo. Estamos haciendo la primera parte de la preparación de los 42K, y esta carrera de los 30 K de New Balance nos vino bien para tener un registro y saber en qué punto estamos».

En estos 30K que se desarrollaron en el autódromo de Buenos Aires, el campeón argentino detalló que «hicimos la primera vuelta de 5 kilómetros, luego agarramos por una avenida. No era un circuito para nada rápido, porque tenía muchas curvas. En mi cabeza tenía pensado correr en un tiempo hasta los 21K, que era 3.10 y sostener ahí. Pude hacer una diferencia, marcando el ritmo y compitiendo con dos grandes rivales en la especialidad de Maratón como son Pedro Gómez y Martín Méndez. Confié en lo que tenía, en el trabajo que venimos haciendo y pude hacer la diferencia de entrada».

Tras su regreso a la ciudad petrolera, manifestó que «en la última parte de la preparación, durante estos próximos dos meses, nos vamos a centrar más en la parte restante entrenando más duro, sabiendo que en este tiempo estuvimos entrenando bien».

Asimismo, Rodríguez remarcó que el objetivo principal en los 42K de Buenos Aires es quedar cerca de la marca para los Juegos Olímpicos: «es el gran objetivo que tengo pendiente. Más allá de todo lo que significa el Campeonato Argentino, la marca mínima para los JJOO es una gran motivación y en estos 30K de New Balance es un gran paso que se ha dado para seguir preparando lo que viene», destacó.

Ahora se preparará en la ciudad para encarar el Campeonato Argentino de 21K en agosto, también a desarrollarse en Buenos Aires. «Aparte de ser un Argentino, será sudamericano, siendo una competencia de gran nivel donde pretendemos buscar una buena referencia en cuanto la marca en la media maratón, para luego seguir trabajando las siguientes cuatro semanas lo mejor que se pueda y pulir para los 42K que se hacen en septiembre», adelantó.

Con respecto a su preparación en Comodoro Rivadavia, Rodríguez expresó: “me siento muy cómodo, por eso voy a realizar los entrenamientos acá, ya lo he sostenido bien y creo que será algo positivo confiar en lo que venimos haciendo. Agradezco el apoyo por parte de Comodoro Deportes, que me da todas las comodidades, con su presidente Hernán Martínez brindando su acompañamiento en todo momento para cada objetivo”.