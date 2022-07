Congelamiento con excepciones

El Gobierno publicó el decreto que establece que el sector público nacional no podrá efectuar designaciones ni contrataciones de personal, pero el mismo exhibe amplias excepciones.

No solo se contemplan designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, o en los servicios de Salud y Seguridad; sino que el Decreto deja abierta la puerta a que la Jefatura de Gabinete autorice excepcionalmente el ingreso al sector público nacional para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones, que deberán ser justificadas, pero habilitadas al fin.

Así las cosas, congelar los ingresos a la Administración Pública Nacional tiene como único fin dar un golpe de efecto, porque en la práctica la medida no supone un cambio sustancial.