Concluyó ronda de testigos en el juicio a sindicalistas de la Atech

Con las declaraciones de un ingeniero, ex profesor universitario especialista en seguridad en las construcciones, y de un bombero que junto a otros apagaron las últimas llamas, terminaron, a media mañana de este lunes, los testimonios que a modo de prueba presentaron los investigadores en el juicio oral y público por los incendios provocados por manifestantes docentes en la Legislatura del Chubut y Casa de Gobierno, entre los días 18 y 19 de septiembre del año 2019.

Se cree que para este martes se concluirá con la ronda de testimonios de los aportados por los abogados defensores de los tres imputados, Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo.

El primero de los testigos en la mañana de hoy fue el ingeniero Oscar Moreno, un ex docente universitario especializado en cuanto a aspectos relacionados con la seguridad de las construcciones. Hizo un relevamiento de los daños ocasionados por la acción de las llamas y se refirió, por un lado, a daños en la mampostería del lugar sometido al intenso calor de las llamas, y por el otro destacó que no se le requirieron pericias sobre posibles daños estructurales, por lo que las posibles afectaciones en la estructura del edificio, no se han determinado.

Posteriormente, declaró el bombero de Rawson, Ricardo Sepúlveda. Trabajó en terminar de sofocar las llamas cuando ya los manifestantes se habían ido del lugar, dijo que “ese tipo de incendios solo lo puede sofocar personal idóneo con equipamiento especializado” y que la dirección del viento “dirigía el humo hacia el interior de la Legislatura”. Asimismo, consultado por el procurador fiscal Leonardo Cheuquemán, dio cuenta de los riesgos que pudieron provocar las llamas, teniendo en cuenta las cercanías de una estación de servicios en la parte posterior del edificio legislativo, sobre la calle Rivadavia.

De manera coincidente con otros testigos, manifestó además que el sistema de aspersión de agua existente en el edificio de la Legislatura funcionaba, pero con presión insuficiente.

El equipo de fiscales dirigido por la fiscal general Florencia Gómez y los defensores Sergio Miranda y Miguel Moyano, acordaron seguir por la tarde con tres testigos de los intereses de la defensa de los tres imputados. Se prevé que el próximo viernes o el lunes de la otra semana, se realizarían los alegatos de conclusión del debate.