Bajo cero y con un metro de nieve, puesteros intentan llevar alimento a sus animales

Nicolás Arce hizo público una serie de videos y fotografías para contar como es trabajar en el campo cuando la nieve supera el metro de altura. El material muestra a su padre Aladino Arce y su compañero Ramiro Bilbao, ambos puesteros de en el lote 19 de Río Pico, abriendo camino para poder asistir a ganado vacuno y equino.

«Con el temporal y las nevadas se está complicando en toda la zona de Cordillera y Río Pico, es difícil llegar hasta donde están los animales para darles alimento. Mi padre y su compañero se encuentran tratando de abrir camino con los caballos para poder llegar a alimentarlos, hace dos o tres días intentaron hacerlo con la camioneta, no pudieron por las nevadas, tuvieron que ir las máquinas de Vialidad fueron a sacarlo y ahora están tratando de llegar con caballos», relató en diálogo con AzM Radio Trevelin.

«En su campo tienen caballos y vacas», precisó Arce, sumando a ello que «los animales estaban en la invernada, pero lo que sucede es que estas nevadas no venían desde hace bastantes años en la Cordillera; mi padre trabajó toda la vida en el campo y antes las nevadas así eran comunes para ellos, con un metro o 1,20 metros, pero ya estaban preparados, y ahora lo que sucedió es que los dueños de los campos y los puesteros se habían relajado mucho».

«Por lo que estuve viendo, en Río Pico nevó alrededor de unos 50 centímetros y en el campo de mi padre estaba pasando el alambrado, es decir, había más de un metro. Y están pronosticadas nevadas hasta el jueves, por lo que están preocupados por poder llevarle alimento a las vacas», señaló el trabajador respecto de su padre y el colaborador que literalmente se encuentran intentando que sus animales sobrevivan a las temperaturas y nevadas.

«La vida del campo es bastante sacrificada para el puestero, se les pone bastante complicado. Hay que estar en su lugar en estos momentos. Todos los puesteros de la zona están tratando de llegar a darle alimento a sus animales porque no tienen qué comer, y también sacarlos de ese lugar», manifestó Arce, remarcando que «es importante mostrar la otra realidad de la nieve, el trabajo de la persona de campo; yo me crié con mi familia trabajando toda la vida allí, y uno ve muchas cosas que otros no, por eso es bueno poder mostrar lo que ocurre».