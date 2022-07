Animalito e’ dios

Una investigación ha explorado las posibles causas de una alteración en la coloración del plumaje del herrerillo común (Cyanistes caeruleus). El estudio se ha llevado a cabo durante 15 años en el sur de Francia mediante una colaboración entre científicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en España y el Centro de Ecología Funcional y Evolutiva de Montpellier (CEFE) en Francia.

El estudio, en el que participa David López-Idiáquez, de la UPV/EHU, se centró en dos poblaciones de herrerillos del sur de Francia, una localizada en las cercanías de Montpellier y la otra en el noroeste de la isla de Córcega.

Cada año, entre 2005 y 2019, se capturaron todos los herrerillos reproductores de cada población. Gracias a ello, los investigadores y las investigadoras de las dos instituciones pudieron conseguir más de 5.800 observaciones sobre la coloración y otras características de los herrerillos.

El herrerillo común se caracteriza por su llamativa coloración: poseen una corona azul y el pecho de color amarillo. Los resultados obtenidos en el estudio muestran una disminución en ambas poblaciones de la coloración azul y amarilla entre el 2005 y 2019. Dicho de otra manera, a día de hoy, en estas dos poblaciones las coronas azules y los pechos amarillos de los herrerillos son de media menos coloridas que en el momento en el que empezó la investigación.

“Nuestro trabajo sugiere que los cambios ambientales, y en concreto el cambio climático, podrían ser el motivo principal por el cual aves como el herrerillo están sufriendo un cambio en sus rasgos físicos, más concretamente en el brillo e intensidad de sus coloraciones”, señala David López-Idiáquez, investigador del departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU.

“Se ha podido observar como la tendencia en ambos sexos y poblaciones es negativa en cuanto a brillo e intensidad de la coloración de las plumas, aunque en Córcega este cambio está más asociado con el clima”, explica López. “El cambio del color del plumaje parece ser resultado de la combinación entre la subida de temperatura (de 1,23 grados centígrados) y la bajada de las precipitaciones (0,64 mm)”, explica.

Puede parecer que solo es un cambio puramente estético, pero es justo lo contrario, ya que este cambio en el plumaje puede tener efectos en los patrones de emparejamiento de la especie. “En estas aves, rasgos como la coloración funcionan como señales para indicar a los otros individuos la calidad del espécimen, que son decisivos, por ejemplo, a la hora de reproducirse”, precisa David López.

“Este estudio se pudo realizar gracias al seguimiento continuo de las dos poblaciones de herrerillo durante más de 15 años, lo que pone de relevancia la importancia de contar con estudios a largo plazo para comprender los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas que nos rodean”, resalta.

Cuando se da una variación en el territorio, las poblaciones de animales tienen 4 opciones: La primera, sufrir un cambio genético; la segunda, sufrir un cambio plástico (modificación en las características físicas sin cambios genéticos); la tercera, emigrar; y, por último, desaparecer. “Es importante destacar que este cambio no es genético sino plástico, una de las formas de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales”, revela.

Teniendo en cuenta que el medio natural en el País Vasco es bastante parecido, aunque menos caluroso, es posible que las aves del País Vasco estén sufriendo el mismo cambio, tal como teoriza David. De todos modos, solo hay 4 estudios de este tipo en el mundo, y ninguno de ellos realizado en el País Vasco. Por tanto, tal como opina David, sería muy interesante que se realicen más investigaciones como esta no solo a nivel vasco, sino a nivel estatal también”, añade.

El estudio se titula “Long-Term Decrease in Coloration: A Consequence of Climate Change?”. Y se ha publicado en la revista académican The American Naturalist. (Fuente: UPV/EHU)