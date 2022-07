Analistas vaticinan más inflación

El economista Alberto Bressan se refirió a la suba del dólar con respecto al peso, y cómo ello generó que, por ejemplo, algunas ventas de bienes y servicios literalmente se paralizaran, dada la distorsión de costos y precios.

En diálogo con División Noticias, sostuvo que “llevamos varios años sin un plan de economía que apunte a la producción el país, y en su asunción Batakis no dijo nada que los mercados puedan tomar como un aliciente; con buenas intenciones no hacemos nada”.

“La falta de precios de referencia tiene que ver con que la cadena de importación, que luego terminan siendo productos que se consumen en el país o se exportan con algún valor agregado, parte de la base de estar valuada en el dólar, que tanto ‘apreciamos’ los argentinos. Entonces, al no tener una sensación clara de lo que va a pasar ante la eventual apertura o no para la compra de dicha moneda, ese cambio de ministro (de Economía) generó el cambio donde las cotizaciones alternativas de la divisa estuvieron por las nubes. Hubo poco volumen pero mucha locura del vaivén de volatilidad, era esperable”, señaló el profesional de la economía.

En el mismo sentido, Bressan anticipó que “el problema es la espiral de remarcación normal de todos los precios por parte de todos los agentes, y acá nadie puede sacar los pies del plato; pueden ser los mismos empleados o los comerciantes, pero todos reclaman más por su participación en el ingreso del país” y explicó que “como vinieron las paritarias también lo hicieron los aumentos de precios, y los aumentos de costos por bienes del exterior van a traer aumentos de precios”.

“Si tenemos que pensar en qué va a traer toda esta movida, es más inflación”, definió el economista.

Otro aspecto al que se refirió es la falta de confianza de inversores: “Si pensamos en el nivel de salario del obrero o técnico argentino promedio en dólares, está muy barato para cualquier lugar del mundo y aún así no vienen inversiones extranjeras directas, sino que todo lo contrario: están muy reticentes porque cualquier inversor internacional pedirá no solo buenas condiciones para operar en Argentina, sino también para entrar y salir, y de hecho lo peor que tenemos es que hay malas condiciones para salir; imaginemos que los argentinos no podemos salir del peso, y pensemos si un inversor extranjero que trae dólares va a poder recibir dólares”.