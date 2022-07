Advierten por el «mal estado de los suelos y aguas provinciales»

El 7 de julio se conmemora el día nacional de la Conservación de Suelos en honor a Hugh H. Bennet, investigador y político norteamericano que logro una Ley de conservación de suelos en ese país. Allí por efectos de la sequía se generaron tormentas de polvo y erosión eólica en los campos que derivando en el abandono de las explotaciones del medio oeste norteamericano. En tal sentido, desde el Consejo Profesional de las Ciencias Agropecuarias del Chubut (CPCA) manifestaron su preocupación «por el estado de los suelos y aguas provinciales y requiere que se defina un organismo para atender esta problemática».

«Esta situación es similar a lo que ocurre en la Provincia del Chubut donde grandes tormentas de polvo se abaten sobre Comodoro Rivadavia, originadas en el Lago Colhue Huapi distante 130 kilómetros, donde las casas de pobladores están tapadas por la arena y los médanos que han cortado el escurrimiento natural del Río Chico. Grandes incendios (muchos intencionales) que han desbastado la cordillera chubutense, destruyendo la rica flora y fauna de los Andes. Otro tanto ocurre con el sobrepastoreo de los campos de la meseta y la costa que han conducido a la reducción de las majadas ovinas y disminuido la rentabilidad de sus explotaciones, dando como resultado el despoblamiento de la meseta central y el abandono de 200 explotaciones ovinas. La salinización de los suelos de los valles bajo riego del Río Chubut y Sarmiento que limitan seriamente la productividad de sus suelos dan como resultado la disminución de la superficie regada. La decapitación de suelos y destrucción de la vegetación y contaminación de las aguas por las actividades petroleras. Y podríamos seguir enumerando el deterioro de los suelos y las aguas del Chubut.

Hoy se estima que más del 50 % de la superficie de la superficie de nuestra Provincia está afectada por procesos de sequía, inundaciones, erosión eólica, hídrica, salinización de suelos, incendios, desertización y contaminación de los suelos y aguas», señalaron desde la entidad.

Asimismo, plantearon desde el CPCA que «muchos problemas son de vieja data que no han sido afrontados, pero hay nuevos derivados del cambio climático y la contaminación que no están siendo abordados», agregando que «la Constitución de 1994 establece que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las Provincias» y que «para el Estado Provincial desde ese momento solo se ha ocupado de aquellos recursos ligados al petróleo y la minería; el principal problema que tiene abordar la problemática de la conservación y recuperación de suelos y aguas es que no hay un organismo del Estado Provincial que se haya encargado del tema».