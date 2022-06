Violencia doméstica: le pidió disculpas a su ex y prometió “que no volverán a ocurrir”

En la Oficina Judicial de Rawson se realizaron varias audiencias en el marco de distintas etapas del proceso penal, las que estuvieron a cargo de la jueza de garantías Karina Breckle. Se abordaron debates relacionados con incumplimientos por parte de dos imputados en distintos hechos, como así también una audiencia de conciliación en un caso de violencia en una pareja.

La primera de ellas estuvo relacionado con la homologación de una conciliación entre una mujer y su ex pareja, un hombre que en medio de una discusión le produjo un forcejeo que llevó a la víctima a realizar la denuncia y tras ella el inicio de un proceso penal.

Presente en la audiencia la mujer, L.C. manifestó que aceptaba las disculpas, que tras ese incidente compartieron momentos con amigos en común sin que se registrara ningún incidente y que prefería que el hecho de violencia que sufrió, quede en el pasado.

“Fue un hecho aislado, sin continuidad o mantenimiento en el tiempo, sin que existiera violación a la prohibición de acercamiento” se indicó desde el Ministerio Público de la Defensa representado por Pablo Sánchez. Hubo coincidencia con las acusadoras Janet Davies y Silvina Nicholson.

El imputado E.LL. pidió disculpas y prometió “que no volverán a ocurrir”. Al momento de resolver la jueza Breckle se dirigió al imputado y le pidió que lo sucedido “no se repita ni con ella ni con ninguna otra mujer. Porque no es la forma de resolver las diferencias” a la vez que le pidió a la víctima que “ante cualquier situación parecida que vuelva a suceder, no dude en realizar la denuncia”.