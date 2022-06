Una familia necesita casi 100.000 pesos para no ser pobre

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, subió un 4,6% en mayo, por ende, una familia «tipo» constituida por dos adultos y dos niños necesitó en el quinto mes del año $99.676,85 para no ser considerada “pobre”, según informó el INDEC este martes. Mientras que una familia debió juntar como mínimo $44.498,60 para no caer en la indigencia. Vale aclarar que estas cifras no tienen en cuenta el gasto en alquiler.

Con todo, la suba de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia: avanzó también un 4,6% en mayo. La semana pasada, la inflación de mayo fue del 5,1%, desacelerándose respecto del 6% de abril y del 6,7% de marzo, pero manteniéndose en niveles muy elevados. Nuevamente, el alza en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%), fue lo que mayor incidencia tuvo en el índice general en todas las regiones.

De esta forma, en los primeros cinco meses del año la canasta total acumuló un aumentó 30,9%, mientras que la canasta alimentaria subió 35%, frente a una la inflación general de 29,3% en el mismo período.

En tanto, en los últimos doce meses, el costo de la CBA avanzó 62,3% y la CBT 54,7%.

Al cierre del año pasado, el 37,3% de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, contra el 42% registrado en segundo semestre de 2020, en medio de las medidas impulsadas para morigerar el avance de la primera ola de coronavirus en el país. Entre ambas mediciones, la economía creció 10,3% en 2021, con lo que pudo recuperarse de la caída de 9,9% de 2020.

En mayo, el índice general de precios al consumidor marcó un incremento de 5,1%.

Durante el quinto mes del corriente año el rubro con mayor suba fue Salud, con el 6,2%, en el que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga; seguido por Transporte con el 6,1%, por el incremento de los combustibles; y en tercer lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 4,4%, que fue el ítem que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país.

En tanto, Prendas de vestir y calzado aumentó 5,8% durante mayo, contra el 9,9% registrado durante abril; Restaurantes y hoteles también redujo su tasa de inflación hasta 5,7% en mayo desde el 7,3% del mes pasado; y Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 5,7% mensual contra 3,3% en el mes previo.

De manera puntual, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento de 4,4%, la menor suba en lo que va del corriente año, tras los fuertes avances verificados a partir de febrero y marzo, cuando se dio el mayor impacto de los shocks de commodities por la sequía en Sudamérica y el conflicto bélico en Ucrania.