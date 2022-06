«Dícese del que juega para llevarse el aplauso del público en vez de jugar para el equipo», sería la definición de tribunero. Nunca mejor utilizado el término, puesto que desde hace tiempo ya, la vicepresidente Cristina Fernández aprovecha cada oportunidad para despegarse de la gestión de Alberto Fernández, a pesar de que por momentos afirma que el Frente de Todos está unido.

Básicamente, Cristina responsabiliza al Presidente y sus funcionarios más cercanos de las desinteligencias del Gobierno, como si ella no fuera parte del trato. Después de todo, la sociedad votó la fórmula presidencial que ella misma se encargó de decir que era su idea.

Este lunes, la CTA le dio a la Vicepresidente una nueva oportunidad para hacer gala de su gran capacidad discursiva, y así lo hizo. Confrontó a Alberto Fernández por la fuga de dólares, denunció corrupción en la administración de las importaciones y sorprendió al criticar el reparto de planes sociales, que pareció apuntada al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, que controla el Ministerio de Desarrollo Social y es aliado de Alberto.

Cristina no desaprovecha ningún escenario, y esta vez no fue la excepción, con un discurso de más de una hora hablando de sus logros del pasado y despegándose de los fracasos del presente.