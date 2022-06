Trelew: detuvieron al abogado Oscar Romero

Sin ofrecer resistencia fue detenido este miércoles el abogado Oscar Romero Bruno en su domicilio del barrio Sudelco de Trelew. Su captura se dictó el pasado 30 de mayo y desde entonces permanecía en calidad de prófugo.

Está condenado a 6 años y 9 meses de prisión de efectivo cumplimiento por el intento de homicidio a un tapicero y portación ilegal de arma de guerra en calidad de autor.

El ex presidente del Colegio Público de Abogados de Trelew apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, y aduce que no debería estar en la cárcel en tanto la condena no esté firme.

Romero quedó alojado en un calabozo de la Comisaría Primera, y será trasladado a la Alcaidía de Trelew, donde deberá cumplir su sentencia, según informaron fuentes policiales.

El ex profesor de abogacía de la UNPSJB fue acusado de atacar con un arma de fuego a un tapicero de Trelew, en abril del 2019. Había recuperado la libertad en mayo del año pasado, tras apelar el fallo, medida que fue revocada por otra jueza.