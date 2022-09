Rawson: inauguraron la Guardia Pediátrica del Hospital Santa Teresita

Este martes fue inaugurada la Guardia Pediátrica del Hospital Santa Teresita de Rawson, en un acto encabezado por el gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich y el intendente Damián Biss.

En diálogo con AzM Radio, el titular de la cartera sanitaria precisó que se pondrá en marcha «la nueva Guardia de Pediatría, luego se inaugurará una pileta de servicios de rehabilitación, que será el primero de la provincia, además de un kiosco saludable y un adoquinado» y planteó que «la Pediatría es una especialidad en crisis, hay pocos (profesionales), se está haciendo la búsqueda pero hay poca oferta».

Sobre esto último, el funcionario analizó: «Los sueldos de los profesionales (en el sistema público) no son malos, muchas veces el privado se queja de que somos ‘competencia desleal’. Nosotros les ofrecemos la dedicación exclusiva, que es un 50% más del sueldo, y muchos profesionales no lo adoptan; no es obligatorio pero existe la opción dentro de este convenio colectivo».