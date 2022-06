Rafecas citó como testigo a Kulfas en la causa por el gasoducto Néstor Kirchner

El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas fue citado como testigo para el próximo viernes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta.

La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien levantó el secreto de sumario que impuso en la noche del lunes en la causa y ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación a Kulfas bajo juramento de verdad para este viernes a las 10, de manera presencial en Comodoro Py 2002, informaron a Télam fuentes judiciales.

Para el próximo lunes 13 a las 12, Rafecas convocó también como testigo al exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien renunció a su cargo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa, el pasado lunes 30 de mayo.

Al mismo tiempo que se conocían las citaciones en la justicia, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, aseguró que no hubo «direccionamiento ni corrupción» en la adjudicación, al exponer en las jornadas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se desarrollan en la mañana de este martes en el hotel Sheraton de Retiro.

En tanto, el martes de la próxima semana se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado de Rafecas los «requerimientos técnicos» necesarios para la construcción del gasoducto.

Esta audiencia fijada para ese día a las 10 también será presencial y el objetivo es que expertos que designen las empresas concurran al juzgado para responder preguntas sobre los requerimientos «técnicos exigidos para la construcción del gasoducto», explicaron fuentes del caso.

Por último, el magistrado envió una nueva orden de presentación a la firma IEASA en busca de información complementaria vinculada a otra licitación para la compra de caños de tuberías en relación a la causa.

El juez recibió el pasado lunes de esa empresa estatal, Integración Energética Argentina SA, copias digitales de la licitación que recién comienza y que quedó bajo estudio del magistrado.

Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información off the record que tuvo origen en el Ministerio que comandó Kulfas hasta esta semana y vinculado a supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra.

El contenido del informe en off’ que el viernes último se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, fue desmentido por la empresa a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el ‘off’ de Desarrollo Productivo al considerarlo «una nota carente de conocimiento técnico» y negó que se haya armado «un pliego de licitación a la medida de Techint», por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm.

Precisamente este será uno de los principales puntos en torno al cual el martes próximo girará la audiencia con expertos de las empresas convocada ahora por el juzgado, explicaron fuentes del caso. (Fuente: Télam)