Mucho ruido, y pocas nueces

Kulfas dijo ante justicia que no le consta ningún delito en la licitación del gasoducto. Días pasados, el exministro de Desarrollo Productivo había sugerido que funcionarios kirchneristas le armaron una licitación a medida a Techint para que se quede con la provisión de los tubos del Gasoducto Néstor Kirchner.

Ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, Kulfas se «desdijo» de aquellas insinuaciones, a pesar de la rapidez con que la justicia inició la investigación tras las denuncias de la oposición.

Lo cierto es que si Matías Kulfas hubiera tenido conocimiento de un ilícito, debió haberlo denunciando. Como eso no ocurrió, el exministro no podía decir más que lo que dijo, o estaría bajo investigación.