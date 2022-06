Luque: “YPF no sería lo que es sin el compromiso de tantos exypefianos comodorenses”

El intendente Juan Pablo Luque celebró el acto en la ciudad por los cien años de YPF, junto al gobernador y al presidente de la empresa, Pablo González, y resaltó parte de la historia que hizo al crecimiento de la ciudad y al desarrollo de la empresa.

El acto se realizó en el ingreso a la histórica administración de YPF, con la presencia de los mencionados, además del gerente ejecutivo Regional Sur, Alejandro Eloff; el director de YPF por la provincia del Chubut, Horacio Forchiassin; el viceintendente, Othar Macharashvili; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; diputados provinciales, funcionarios municipales y provinciales; concejales; el secretario General de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar; el secretario Adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Carlos Gómez; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; el secretario General de UOCRA, Raúl Silva, vecinalistas, instituciones de Km. 3 relacionadas a la función de YPF, trabajadores de la empresa y exypefianos.

En este contexto, Luque expuso la importancia de realizar una conmemoración del centenario en Comodoro y destacó que “para nosotros era fundamental poder desarrollar un acto aquí, más allá de la planificación que tiene organizada la compañía en el cronograma de festejos de estos 100 años y que en octubre traerá a compartir a la ciudad”.

“Cuando hablábamos con Pablo González y me invitaba al acto en Tecnópolis, donde el presidente, la vicepresidenta y él llevaron adelante tan importante evento para los argentinos, nosotros creíamos que también era significativo acompañar en estos 100 años de YPF. Sin embargo, lo comprometí a conmemorar la fecha en el día de hoy, porque para Comodoro Rivadavia, YPF y estos 100 años no pasan desapercibidos”, exclamó.

En esta misma línea –prosiguió- “el video que compartimos desde la Municipalidad, hablaba de lo que significa YPF para nosotros. A mí me corre sangre ypefiana por las venas desde mi nacimiento. Yo no hubiera nacido sino fuese por YPF, ya que trasladó a mi abuelo a Comodoro Rivadavia, lugar donde mi padre y mi madre se conocieron y de esa forma, seguramente como el caso mío, muchos de los que hoy estamos acá no estaríamos. Y la ciudad no hubiera sido lo que es hoy. Por eso para Comodoro es tan importante”.

Al mismo tiempo, acotó “leí en una nota que YPF y Comodoro Rivadavia eran como almas gemelas, y en eso tienen un poco de razón porque crecimos juntos. YPF no sería lo que es hoy sin el esfuerzo y sacrificio que le pusieron tantos hombres y mujeres durante tantos años, cuando esto era solamente un campamento petrolero, convirtiéndose en una de las ciudades más pujante de la Argentina y de la cual nos enorgullecemos, y seguramente quienes trabajan en YPF continúan ese camino y esa huella”.

Respecto al futuro de YPF, el intendente manifestó que “debemos aprovechar las oportunidades que tenemos, que realmente son maravillosas; poder observar el futuro recordando la historia de los pioneros, de nuestros abuelos, sin olvidar nunca todo lo que creció nuestra ciudad, un legado que el país no puede olvidar, por la importancia que tuvo y que sigue teniendo YPF en la historia argentina”.

“Eso es lo que nosotros hoy intentamos reflexionar y por lo cual queríamos participar junto con nuestra comunidad, con los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, demostrando la posibilidad de seguir adelante, de imitar el camino que nos marcaron el General Mosconi, Yrigoyen y el Gral. Perón para poder volver a mirar a la Argentina con ojos del futuro, contar con las posibilidades de esta transición energética que tiene nuestro país como pocos países en el mundo y que nos ponen un desafío por delante de volver a ser protagonistas nuevamente del crecimiento de la Argentina”, enfatizó el mandatario local.