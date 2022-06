“La Fede” perdió ante Berazategui y hoy busca la recuperación

Este viernes, comenzó a jugarse en Comodoro Rivadavia, el Cuadrangular por el Grupo C de la Liga Federal Femenina.

Las anfitrionas, Federación Deportiva, cayeron por 66-46 ante Berazategui, y esta noche tendrá posibilidad de revancha, ante sus pares de Pacifico de Neuquén.

Federación va por la rápida revancha

Comenzó a jugarse en el Gimnasio Diego Simón del Club Federación Deportiva, el Cuadrangular por el Grupo C de la Liga Federal Femenina de Basquetbol, donde las anfitrionas, cedieron en el primer juego del fin de semana ante Berazategui.

Fue por un marcador de 66 – 46 a favor de las bonaerenses. La visita, desde el primer cuarto marcó una tendencia y supo controlar a un duro equipo como “la Fede” que con experiencia y temple les valió para firmar una rápida ventaja que luego, con el correr de los minutos, supo aguantar las reacciones de las dueñas de casa hasta terminar haciéndose con un amplio resultado.

Entre las ganadoras, hubo un gran despliegue colectivo, hubo buenos desempeños de Sofía Wolf (14 unidades más 10 rebotes), Agustina Jourdheuil (7 puntos y 10 tableros), Agustina Marín (13 tantos y 5 rebotes), Fiamma Yaciura (8 puntos más 5 tableros y 4 recuperos) y Julieta Tubio (8 unidades más 9 cristales).

Por su parte, en la Fede, que no tuvo un buen estreno en casa pero hoy irá por la revancha, lo mejor pasó por la madrynense Catalina Giovanoli (19 puntos y 7 rebotes), Sofía Cabrera (11 tantos, 4 tableros y 5 asistencias) y Sofía Cruz (5 unidades más 11 rebotes y 3 tapones).

Esta noche, Federación buscará la recuperación, al medirse desde las 20 horas frente a Pacifico de Neuquén, más temprano, jugarán Berazategui ante Asociación Española, en el primer duelo del viernes, cayó ante las neuquinas por 64 – 53.

De estos 12 equipos que en total participan de esta etapa, los 6 mejores se clasificarán a la próxima instancia de semifinales (los dos mejores de cada zona).

BÁSQUET – LIGA FEDERAL FEMENINA

CUIADRANGULAR

Grupo C – En Federación, Comodoro Rivadavia

18:00 | Berazategui vs. Española de San Vicente

20:30 | Federación Deportiva vs. Pacífico