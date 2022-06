Escuela Madrynense ganó el Patagónico Sub16 en Comodoro

El equipo Femenino Sub16 de la Escuela Madrynense de Voley de Puerto Madryn, se quedó con el campeonato en el Torneo Regional “Alma Patagónica” que se jugó durante el fin de semana en Comodoro Rivadavia.

Campeonato para las Sub16 de la Madrynense

El equipo Sub 16 Femenino de la Escuela Madrynense de Vóley se coronó campeón del Torneo Regional «Alma Patagónica» que se llevó a cabo durante el fin de semana largo en Comodoro Rivadavia. Las chicas de Madryn jugaron la final contra el equipo Lihuen de Caleta Olivia que, como al resto de sus rivales, se impusieron 3-0 sin perder ningún set a lo largo del torneo.

Cuatro jugadoras de la Escuela Madrynense de Voley, además, fueron elegidas como las mejores jugadoras en sus puestos.

Maia Carriqueo fue elegida mejor punta y mejor jugadora del torneo, mientras que Lara Acosta fue elegida como mejor central, Ayelén Monserrat como mejor libero y Abril Domínguez fue elegida como la mejor armadora del torneo, todas, jugadoras de la EMV.

Así, el equipo que dirige Walter Balmaceda, obtuvo el derecho de participar de la Copa Argentina Sub 16 que cada año se lleva a cabo en Chapadmalal con los equipos ganadores de los distintos torneos provinciales y/o regionales de todo el país.

El podio en Comodoro Rivadavia lo completó San Julián en el tercer puesto y Universitario de Caleta Olivia quedó en el cuarto puesto.

La supremacía en el juego de las chicas de Puerto Madryn quedó evidenciada en los marcadores de todos y cada uno de los partidos que disputaron tanto en la etapa clasificatoria –Integraron la Zona A- en donde frente a quipos de distintas ciudades del sur de la provincia y norte de Santa Cruz se impuso 3-0. Lo mismo sucedió en los cruces, semifinal y final en el que el equipo de la ciudad no perdió un solo set.

“Estamos muy contentos con este nuevo logro. Los grupos van pasando pero la categoría continúa siendo una de las más importantes en la región y eso es importante para el vóley de Puerto Madryn y del Valle. La mística de esta camiseta sigue intacta y nosotros felices de poder acompañar a las chicas a que jueguen como lo saben jugar, a que se diviertan y si es posible y se dan las cosas, ganen. Este fin de semana fue completo, jugaron muy bien, se divirtieron y fueron campeonas”, destacó Walter Balmaceda, profesor de la Escuela Madrynense de Voley quien no dejó de agradecer el acompañamiento de la familia de la EMV en especial a los padres y familias de la categoría que hicieron un esfuerzo importante para que las chicas puedan concretar la participación en Comodoro Rivadavia.