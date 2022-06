Elevan el techo de ingresos en Patagonia para no perder el subsidio al gas y luz

El Gobierno nacional publicó la Resolución 467/22 mediante la cual se incorporó el concepto de “Zona Desfavorable” a la normativa de segmentación de las tarifas de luz y gas natural por redes. Mediante esta resolución se elevó a 400 mil pesos el techo a partir del cual los usuarios de la Patagonia perderán los subsidios. Se trata del total de los ingresos del hogar, por lo que se suman los ingresos del grupo familiar conviviente.

La resolución abarca a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y al partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires, lo que se reconoce como Patagonia en la ley 23.272.

En concreto, el techo se elevó a 400.092 pesos para la Patagonia ya que la normativa inicial fijaba el límite en 333.410 pesos, el equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales. Se trata así de un reconocimiento al mayor costo de vida que se tiene en la región.

En la resolución, además, señala que será la Subsecretaría de Planeamiento Energético la que se encargará de poner en funcionamiento del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, en el cual todos los usuarios deberán inscribirse si no quieren perder sus subsidios.

Vale señalar que la inscripción es una declaración jurada que tomará a las personas como usuarios y no como titulares, ya que había dudas por parte de las personas que no son los titulares del medidor del domicilio donde viven.

Habilitarán el registro

El registro aún no está disponible pero se habilitará en breve en la web www.argentina.gob.ar y también en forma presencial en las oficinas de ANSES y otros organismos que se designen.

Vale señalar que serán incluidos en el padrón de beneficiarios los beneficiarios de programas sociales nacionales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignación Universal por hijo con Discapacidad (AUD), PROGRESAR, potenciar Trabajo y otros similares.

Este sector será considerado como el “Nivel 2 – Menores Ingresos”, y según se determinó, no tendrán más incrementos en lo que resta del año.

Quienes queden en el segmento medio, la suba esperada a partir de junio es del 17% en la tarifa eléctrica y del 25% en la de gas para la zona Patagónica.

En tanto que aquellos que sean identificados como el grupo de más altos ingresos dejarán de tener subsidios en sus tarifas y pagarán el costo pleno de la energía que implica un aumento del 250% que se aplicará en 3 cuotas bimestrales.

En este último grupo se incluye a quienes, además del parámetro de ingresos familiares de más de 400.092 pesos para la Patagonia tengan 3 o más propiedades a su nombre, 3 o más vehículos, botes de lujo o aviones o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

La normativa incorporó un punto que había sido cuestionado en el decreto inicial que es la incorporación del concepto de “zona desfavorable” que eleva para los usuarios de la Patagonia a 400.000 pesos el techo a partir del cual se perderán los subsidios a la energía.

Mayor costo de vida en la región

De acuerdo a la Resolución 467/22 firmada por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se fijó en el Artículo 5 que “para los usuarios y las usuarias de los servicios públicos de distribución de electricidad y gas por redes de la zona definida en el artículo 1° de la Ley N° 23.272 y sus modificaciones, el nivel de ingresos establecido en el artículo 2° del decreto N° 332/2022, para el Nivel 1 “Mayores Ingresos”, se acrecentará por el porcentaje establecido en el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones”.

Dicho de forma más clara, la reglamentación apela a la Ley 23272, que es la que reconoce y amplía lo que en la práctica se conoce como Zona Patagónica pero que es un poco más amplia, ya que comprende a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y al partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Los usuarios de esas provincias tendrán el beneficio de lo que se define como Zona Desfavorable, en reconocimiento al mayor costo de vida que se tiene en la región. Por eso la norma cita el artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias que lo que hace es elevar el monto tope en un 22%.

De esta forma, el techo que el DNU 332/22 fijó para los usuarios de más alto poder adquisitivo, que serán los que perderán todos los subsidios a la energía, se incrementará en todas estas provincias y departamentos.

Pasará del nivel de 3,5 Canastas Básicas Totales, que hoy equivale a 333.410 pesos, a un total de 400.092 pesos por la aplicación de ese diferencial de zona que representa en pesos 66.682 pesos.

