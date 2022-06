El martes se conocerá la sentencia por el caso de contrabando de langostinos

En la etapa final del juicio oral y público por el traslado ilegal de casi 15 toneladas de langostinos en un camión en el que se halla imputado Martín Pala con funciones en la Secretaría de Pesca de la provincia, se escucharon este martes los alegatos finales luego de haberse incorporado todas las pruebas testimoniales y documentales. También se escuchó al último testigo y se levantó el pedido de captura que pesaba contra el camionero que llevó la carga, por no haberse presentado como testigo en el Juicio. Tras los alegatos de la Fiscalía y la defensa particular del imputado, el Tribunal hizo saber que la sentencia se conocerá el próximo martes 21 a las 12 horas.

Pala está imputado, de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos. El imputado es asistido por el defensor particular, el abogado capitalino Juan Lagos, mientras que a cargo de la acusación, se encuentra el fiscal general Fernando Rivarola. Los jueces del debate son Karina Breckle, Marcelo Orlando y César Zaratiegui.

Días atrás, los miembros del Tribunal levantaron el pedido de captura que pesaba sobre el chofer del camión que transportó desde Rawson hasta la provincia de Misiones, las casi quince toneladas de langostinos con documentación adulterada para su transporte. Se trata de Silvano Guerra que conducía el camión Scania portando la carga ilegal.

Los magistrados habían coincidido con el fiscal Rivarola en pedir la captura de Guerra por presentarse en el juicio donde tenía que concurrir a brindar su testimonio bajo juramento. Al no poder ser localizado, acusación y defensa acordaron levantar el pedido de captura y que se tenga en cuenta para el juicio, sus dichos ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires hacia donde se envió un exhorto desde la Fiscalía de Rawson para que declare en esa jurisdicción. Por ello el fiscal Rivarola calificó sus declaraciones como «relativas».

El camionero dijo que el 3 de febrero cargó el camión en Rawson. Cuando estaba cargando combustible cerca del puesto de Gendarmería en el acceso norte de la ruta nacional 3, fue interceptado por la Gendarmería Nacional y luego abordado por dos funcionarios de la Secretaría de Pesca, por las irregularidades que presentaba la documentación para el transporte.

En su escueta declaración, manifestó que la persona que lo contrató era “un tal Claudio” y que no pertenecía a ninguna empresa. Dijo no conocer a Pala ni a Guillermo Meoqui, pero que quienes lo autorizaron a seguir “”fueron los dos inspectores que eran de la Secretaría de Pesca, porque así estaba identificada la camioneta en la que se conducían”.

El último testigo del juicio fue Joel Brunt, un licenciado en informática de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito. El profesional realizó un análisis de las ubicaciones en lugares y tiempos, de las llamadas telefónicas que intercambiaron el imputado, personal de Gendarmería, Pablo Martínez, teléfonos cuyo titular era Ricardo Carminatti, Guillermo Meoqui y Adrián Awstin, estos dos últimos también de esa Secretaría de Pesca de la Provincia. Fue durante los movimientos que realizó el camión con la carga de langostinos, desde que salió desde Rawson, su interceptación en Trelew y horas después en Sierra Grande.

El cotejo y análisis se realizó sobre la base de las antenas que poseen las empresas telefónicas, cuyos informes detallados de cada uno de los contactos, sus movimientos y tiempos precisos, constan en la investigación que realizó la Fiscalía de Rawson.

No obstante la intervención de los funcionarios de pesca de la Provincia, el camión igual siguió viaje hasta ser definitivamente interceptado en Oberá Misiones, aunque se sospecha que el destino final del cargamento, era el Brasil.