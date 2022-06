“El Aurinegro” perdía 3-0 y lo empató 3-3

Un punto más que importante se trae desde Buenos Aires el conjunto del Deportivo Madryn, tras igualar por 3-3 ante Villa Dálmine, por la 20° Fecha de la Primera Nacional.

“El Depo” comenzó perdiendo, poniéndose el local tres goles arriba en el primer tiempo, descontando sobre el final Rodrigo Castillo. En el complemento, Mauricio Mansilla y Andrés Lioi pusieron en partido al “Aurinegro”, que cerca estivo de ganar.

Madryn demostró su personalidad y se trajo un heroico empate

No fue un buen primer tiempo para “El Depo”, que lejos estuvo de repetir la buena perfomance desarrollada ante Belgrano la semana anterior; y eso fue aprovechado por “El Violeta”, que se puso arriba en el anotador a los 8 minutos, con el gol de Valentín Albano.

Minutos después, estiró la diferencia Morera, con un cabezazo para el 2-0, y sobre el final del primer tiempo, Gonzalo Rocaniere en contra convirtió el 3-0. Sin embargo, en tiempo adicional, sobre los 46´, le dio esperanza el gol del descuento convertido por Rodrigo Castillo para “el Depo”.

El segundo tiempo, Madryn realizó variantes, que le dieron resultados y pudo mejorar su perfomance futbolística, en la que salió a buscar los goles que le dieran el empate y porque no, la triunfo.

A los 14´del segundo tiempo, Mauricio Mansilla anotó para el 2-3 para Madryn, y luego, a los 25´, Lioi marcó el empate en 3-3. De hecho, bien podría haberse traído los tres puntos el Deportivo Madryn, ya que continuó generando oportunidades de gol, aunque no pudo convertir.

Un punto más que importante y positivo es el que se trae el conjunto “Aurinegro” dirigido por Ricardo Pancaldo, que se sostiene entonces en zona de Reducido.