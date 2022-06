Educación en Chubut: conectividad, continuidad e infraestructura, los ejes del debate

La educación es uno de los temas que convoca casi a diario a distintos actores de la provincia de Chubut, en el marco de las distintas problemáticas del sector que han generado graves inconvenientes en la formación académica de todos los niveles. Referentes de distintos espacios y sectores sociales participaron de Clave Política por la pantalla de AzMTV, donde cruzaron ideas y arrojaron sus análisis sobre la realidad.

«Primero tenemos que dar las herramientas de conectividad para generar igualdad, no podemos llevar una tablet y dársela a alguien en Paso de Indios si no hay Internet», reflexionó el concejal de Juntos por el Cambio en Comodoro Rivadavia, Tomás Buffa, agregando que «hoy, en nuestra ciudad, el Intendente, usando la plata que prevé la Carta Orgánica para las cooperativas, pretendía hacer una entrega de tablets cuando se la tenía que haber rendido a las cooperadoras, y en los colegios no tenemos internet, tampoco gas ni calefacción».

«Merecemos mejor infraestructura, mucha más conectividad, se viene la economía del conocimiento y la única forma de insertarse en el mundo es capacitando a nuestros jóvenes y profesionales, y hoy el acceso a internet es una herramienta que no podemos dejar de lado», apuntó.

Por su parte, la referente de Padres Organizados, María Eugenia Ferreira Taviansky, planteó que «los padres que hoy estamos en la educación pública no estamos porque la elegimos, sino porque no nos queda otra; si yo pudiera mandar a mis hijos a una escuela privada lo haría, y no hablo por la calidad educativa sino por la continuidad y por el hecho de que los chicos vayan todos los días al colegio» y reflexionó que «ellos perdieron ese hábito; el año pasado, en pandemia, por un tema de distanciamiento no podíamos comenzar las clases porque contamos con bancos dobles, le pedimos a Provincia y no hubo forma de que nos los enviaran, tuvimos que pedirle al Municipio de Rada Tilly que nos compre los pupitres».

«Es muy difícil apoyar al gremio que deja sin educación a tus hijos», reconoció la integrante de la asociación en relación a la falta de acompañamiento por parte de muchas familias a ATECh, agregando que «si los docentes no dan clases, la realidad es que no los vamos a apoyar».

A su turno, el docente de la Universidad Nacional de la Patagonia y ex ministro de Educación provincial, Rubén Zárate, señaló que «el sistema educativo chubutense es muy grande y disperso, hay escuelas que funcionan muy bien desde siempre y que nunca han tenido problemas» y remarcó que «el sistema funciona razonablemente porque hay que pagar el salario, establecer estrategias, pero en Chubut ha tenido un problema particular, que es que no ha funcionado como quisiéramos que lo hiciera».

Sobre esto último, alertó sobre «la mirada catastrófica que termina estableciendo, casi sin quererlo, una alianza política-táctica entre un sector de la oposición y el gremio; creo que lo mejor sería retomar el debate más estructural de la educación para resolver los problemas estructurales que tenemos ahora» y fundamentó que «para eso hay que sentarse con los números concretos, escuela por escuela».