Condenaron a ex funcionario de la Secretaria de Pesca

En un fallo unánime el tribunal integrado por los jueces Karina Breckle, César Zaratiegui y Marcelo Orlando, halló culpable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al ex funcionario de la Secretaria de Pesca de la Provincia del Chubut, Martín Pala, y absuelto por el delito de “falsificación y uso de documentos agravado por su carácter de funcionario público”, luego de haber sido investigado por el traslado de casi quince toneladas de langostinos de manera ilegal desde Rawson hasta Oberá, en la provincia de Misiones, donde finalmente la carga fue interceptada.

El fallo dado a conoces este martes en la Oficina Judicial de Rawson, luego de un intrincado debate en juicio oral y público, luego de la denuncia realizada a principios del año 2018 por el ex titular del área de pesca de la Provincia, Adrián Awstin.

La investigación durante el proceso, estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y al momento del debate en juicio oral y público, el Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del jefe de los fiscales de Rawson, Fernando Rivarola.

Los hechos investigados fueron acerca de las circunstancias y las responsabilidades por el transporte de 1.035 cajas de langostinos de primera calidad, que hacían un total de 14.490 kilos. Las cajas no tenían ningún tipo de rótulo. Fueron transportadas en un camión Scania con semi rremolque que salió de Trelew el 4 de febrero del año 2018. Su chofer no pudo ser localizado para que brinde su testimonio en el Juicio. Primero fue interceptado en el puesto de control norte en Trelew, por parte de Gendarmería.

Pero pocas horas después salió nuevamente hacia el norte del país hasta ser nuevamente interceptado, también por la Gendarmería y un inspector de pesca, pero esta vez en el puesto de Arroyo Verde.

No obstante, tras una maniobra poco clara que mereció la denuncia y la posterior investigación penal, el camión retomó la dirección hacia el norte del país, hasta llegar a la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones.

A Pala se le imputaron los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsificación y uso de documentos agravado por su carácter de funcionario público”. (Fuente: MPF)