Con el arbitraje polémico de Comesaña, Brown cayó ante San Martin en Tucumán

Por la 21° Fecha del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown visitó el domingo a San Martin de Tucumán en “La Ciudadela”, en un cotejo donde la perfomance del árbitro Lucas Comesaña se llevó todas las atenciones.

Fue caída de “La Banda” por 1-0, con el gol anotado por Alberto Costa desde el punto del penal, surgido de una falta inexistente que únicamente el juez del encuentro vio. Asimismo, este expulsó al CT browniano ante los reclamos, entre otras situaciones que condicionaron el trámite del encuentro.

Comesaña pitó penal, Costa anotó y Brown se quedó sin nada

Futbolísticamente, San Martin de Tucumán y Guillermo Brown desarrollaron un cotejo parejo, donde los dos cumplieron con aceptables performances en búsqueda de la apertura del marcador en uno de los partidos más importantes de la 21° Fecha de la Primera Nacional disputada este domingo en el Estadio “La Ciudadela”.

Eso desde el análisis futbolístico, ya que a los 45 minutos del primer tiempo, el árbitro Lucas Comesaña, cobró una falta inexistente del zaguero central browniano Facundo Rodríguez, a su marca, el jugador Lópes. Pitó penal y “Tino” Costa no falló para cambiarlo por gol y poner el 1-0 injusto en tierras tucumanas.

En el segundo tiempo, los errores arbitrales continuaron, donde varias faltas cometidas por los jugadores locales en contra de los brownianos no fueron siquiera pitadas, demostrando así una fuerte inclinación al equipo “Santo”. Más caldeado el clima cuando Comesaña expulsó al CT browniano, al DT Andrés Yllana y su ayudante de campo Martin Migliónico.

Sin embargo, pese a esa situación, “la banda” no se desenfocó en su objetivo y fue en búsqueda de la igualdad: con los ingresos de Flavio Ciampichetti y Martin Rolle, se buscó llevar peso y desequilibrio al área rival, e incluso sobre el final del partido, Rolle probó con un remate desde fuera del área que por centímetros, se fue besando el palo izquierdo del arco defendido por Darío Sand.

Brown, pese a las adversidades, no se vio superado futbolísticamente por San Martín de Tucumán, uno de los candidatos al ascenso a la Liga Profesional, y bien podría haberse traído al menos un empate, que le hubiera dado justicia a un encuentro donde no la hubo con Comesaña como árbitro.

Ya de regreso en Puerto Madryn, el plantel browniano retomó los entrenamientos, de carácter regenerativo, descansará mañana martes y el miércoles volverá a las practicas con el objetivo puesto en la Fecha N°22 en la que en condición de local jugará ante Defensores de Belgrano, que juega esta tarde ante Chacarita.

Pese a esta derrota, “la Banda” se sostiene en zona de Reducido, con 28 unidades en el 11° lugar. Podría caer al 13° de ganar “Chaca” pero se sostendría en instancia clasificatoria.

Ante Deportivo Madryn también arbitró Comesaña

Vale destacar que en la fecha anterior, en la N°20, Lucas Comesaña había arbitrado al otro equipo de Puerto Madryn en la Primera Nacional, como lo es Deportivo Madryn y tampoco cumplió con una buena perfomance.

En varias situaciones, en fuertes faltas que no cobró, ni pitó ni sacó tarjeta, Comesaña perjudicó al “Depo” en el duelo ante Villa Dálmine disputado en Campana y que terminó en empate 3-3. De hecho, en una de las fuertes faltas cometidas por uno de los jugadores del “Violeta” a uno del “Aurinegro”, precisamente Federico Recalde, el futbolista madrynense recibió un codazo que derivó en la pérdida de una pieza dental.

Asimismo, algunos futbolistas del conjunto portuario como así también su entrenador Ricardo Pancaldo, se expresaron repudiando la manera dura en la que el árbitro se refería al momento de tratarlos, minimizándolos y criticándolos.