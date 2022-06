Comodoro: continuarán detenidos los condenador por asesinar a Alexis Cueva

En los tribunales de Comodoro Rivadavia se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva, obligatoria cada seis meses, que vienen cumpliendo Renzo Fernando Muñoz y Leonardo David Bustamante en relación al homicidio de Alexis Cueva. La representante de fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre ambos hasta que la sentencia quede firme, o bien dentro de seis meses; en tanto que las defensas no plantearon objeción a ello.

El tribunal de revisión estuvo integrado por los jueces Mariano Nicosia y María Laura Martini; el Ministerio Público fiscal fue representado por Fabiola López, funcionaria de fiscalía; por la defensa de Bustamante actuó María Cristina Sadino, defensora pública; en tanto que la de Muñoz fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La funcionaria se refirió a que la causa se encuentra con el doble conforme ya que se dictó sentencia condenatoria de primera instancia, la cual fue confirmada luego por la Cámara en lo Penal local. Bustamante y Muñoz fueron condenados a 14 años de prisión como “coautores” del delito de “homicidio simple”, en perjuicio de Alexis Cueva. Luego esta sentencia fue confirmada parcialmente por la Cámara en lo Penal al “no hacer lugar a la impugnación de la defensa de Bustamante y confirmarla en todos sus términos”; y asimismo, “hicieron lugar parcialmente a la impugnación de la defensa de Muñoz, condenándolo a la pena de 12 años de prisión, readecuando la calificación respecto a él en base al delito de homicidio simple en calidad de “partícipe primario”. Asimismo, la Cámara ha hecho lugar a la concesión de los recursos extraordinarios de las defensas y en igual sentido han elevado el legajo al Superior Tribunal de Justicia provincial en consulta por el monto de la pena, superior a 10 años de prisión. El Superior Tribunal no ha resuelto, se ha realizado la audiencia respectiva el 5 de abril de 2022 donde se trataron las impugnaciones extraordinarias. Por todo ello la funcionaria de fiscalía solicitó se mantenga la prisión preventiva sobre Bustamante y Muñoz por el plazo de seis meses, o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.

El defensor de Muñoz no ofreció resistencia al dictado de la medida, sin que esto sea un renunciamiento al derecho de defensa, consintiendo su dictamen.

La defensora de Bustamante igualmente coincidió con lo solicitado por la funcionaria de fiscalía, y no tiene argumentos para resistir el pedido de la fiscalía.

Finalmente, el tribunal de revisión resolvió por unanimidad mantener la prisión preventiva de Bustamante y Muñoz hasta que la sentencia quede firme o bien dentro de seis meses, ya que la medida no fue controvertida, por las características del proceso y el grado de avance del mismo, en base al peligro de fuga.