Chile deja de exigir un seguro COVID para entrar al país

A días de las vacaciones de invierno, el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur) manifestó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que los viajeros ya no necesitan tener cobertura médica que contemple complicaciones relacionadas con el COVID-19 para ingresar a su territorio. “Pensando en la reactivación del sector turístico, el Gobierno de Chile eliminó la obligatoriedad del seguro médico para el ingreso de extranjeros no residentes a nuestro país. Un requisito menos para poder ingresar a Chile y así incentivar el turismo receptivo”, señala la publicación en las redes sociales.

A través de esta medida, el Gobierno busca incentivar el turismo receptivo en medio de la reapertura fronteriza y la flexibilización de las restricciones a nivel mundial. En varios países europeos, entre los que figuran Alemania, Italia, Reino Unido y Bélgica, se han levantado todas las restricciones relacionadas con el COVID-19 y los viajes, esto con el propósito de incentivar sus mercados internos y motivar a sus ciudadanos a viajar.

Asimismo, Estados Unidos eliminó la obligatoriedad de realizarse la prueba de detección de COVID previo al ingreso. Sin embargo, sigue manteniendo el requisito de inmunización del pasajero a través de un certificado de vacunación, que debe estar al día y reflejar alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las que no está incluida la Sputnik-V.

Qué piden

Estando tan cerca las vacaciones de verano, Chile busca mostrarse ante los demás países como un destino atractivo y de fácil acceso para los viajeros. De este modo, para ingresar al país, sólo se requiere del diligenciamiento de la declaración juramentada C-19, presentar el esquema de vacunación homologado para acceder al Pase de Movilidad, y estar dispuesto a realizarse una prueba, que las autoridades fronterizas podrían solicitar de forma aleatoria.