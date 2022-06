Advierten que el Municipio de Madryn compraría tierras en una «zona inundable»

La edil de Puerto Madryn, Alejandra Concina, anticipó que este jueves se tratará la autorización solicitada por el Ejecutivo Municipal para la compra de 40 hectáreas en una zona ubicada en las inmediaciones de Nueva Chubut, «de la cual luego de dos evaluaciones se determinó que es una zona inundable«, afirmó.

En diálogo con AzM Radio, la concejal sostuvo que «entiendo que es una preocupación resolver el tema de la vivienda de la ciudadanía, pero la compra de tierras en una zona inundable es preocupante» y explicó que «las dos tasaciones que se presentan dicen, claramente, que las condiciones del terreno no son aptas para vivienda porque tiene cañadones y muchos desniveles».

«De hecho», continuó Concina, «el Municipio tiene un Plan Director de desagües pluviales que desembocan en esas dos zonas: hay una obra en ejecución con financiamiento de Nación en la tercera etapa del Pro.Me.Ba., que es una contención aluvional de hormigón, la cual justamente contiene el agua de lluvia para evitar anegamientos aguas abajo, que en este caso resolvería la parte del Parque Industrial Liviano».

«Podríamos decir que esas son ‘zonas de sacrificio’ justamente porque tienen cañadones, hay muchos desniveles y el agua de lluvia desemboca allí, por lo que no son sectores aptos para viviendas«, apuntó la edil, sumando a ello que «Cuando empecé a analizar en detalle el expediente me encontré con que una porción de las tierras está detrás de este ‘embalse’, lo llamativo es que se adquieran para resolver una cuestión habitacional», añadió.

La iniciativa

De acuerdo a la información brindada por la concejala, consta en el expediente, que las tasaciones realizadas en el año 2022, para avanzar con la gestión de tierras, exponen que “se trata de una extensa fracción de tierra irregular, presenta barrancos, lomas y zanjones, no cuenta con servicios” y “estudiado el terreno, estimo muy difícil darle un desarrollo sustentable, por presentar una superficie muy heterogénea, con grandes desniveles, que presenta cañadones por lo que evalúo al mismo como fracción rural”.

Concina reveló una serie de circunstancias que la orillan a cuestionar el pedido del Ejecutivo, remarcando que en la nota para la adquisición de tierras, se manifiesta que hay numerosos pedidos de vivienda y mucha gente inscripta en el IPVyDU, aclarando que el mismo no provee tierras.

“Si el Estado municipal, que acaba de recibir 500 Hectáreas de la Armada Nacional, tiene tierra propia en el sector sur, y el IPVyDU posee alrededor de 50 Hectáreas ociosas en el mismo sector, ¿por qué debemos condenar a un sector de la población de Puerto Madryn a vivir en condiciones precarias, de total vulnerabilidad, sin servicios y en una zona inundable?”, cuestionó la legisladora municipal.

El proyecto de contrato, incluiría “una servidumbre de paso por 100 años de un acueducto necesario para llevar agua a los lotes de la zona”, lo que también fue cuestionado por la concejala, “la compra planteada significará una erogación de 40 millones de pesos”, y en su opinión no estarían resolviendo el problema de fondo que es la escasez de viviendas.