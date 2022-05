Tras sumar ante All Boys, “El Depo” viajó a Rosario

En la noche del viernes, por la 16° Fecha del Torneo de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn logró en su visita a Floresta, un empate importante ante el anfitrión All Boys.

Luego del 1-1 ante “El Albo”, el equipo que comanda Ricardo Pancaldo emprendió viaje rumbo a Rosario, donde el martes jugará su encuentro por Copa Argentina frente a Huracán de Parque Patricios.

Un punto que suma: ahora, chip Copa Argentina

Por 1 a 1, en la noche del viernes, el Deportivo Madryn igualó ante All Boys, en uno de los primeros juegos de la 16° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Un resultado importante es el logrado por el conjunto “Aurinegro”, porque sumó ante un rival que venía ubicado dentro de los tres primeros puestos de la tabla de posiciones, como así también pudo remontar el resultado adverso.

Es que “El Depo” comenzó perdiendo, con el gol que a los 45´minutos del primer tiempo marcó Ignacio Sánchez; pero que supo remontar en el segundo tiempo, precisamente con el tanto anotado por Rodrigo Migone, que con una gran definición desde fuera del área a los 28 minutos, significaría el 1-1 final.

De esta forma, Madryn suma un punto importante en su periplo en la presente Temporada de la Primera Nacional, resultado que los sostiene a los portuarios en el séptimo escalón de las ubicaciones, con 24 unidades. Si bien restan varios partidos de la fecha por jugar entre este sábado, domingo y lunes, los madrynenses continúan en zona de Reducido.

Otro dato a destacar en cuanto a la perfomance del “Aurinegro” ante All Boys, es la buena respuesta del equipo, que sostuvo un buen rendimiento, con variantes en cuanto al once inicial presentado el pasado sábado en la 15° y alistando un “mix” entre habituales iniciales y alternativos.

El DT Ricardo Pancaldo, formó con un “mix”, pensando en lo que el próximo martes será la presentación del equipo pro Copa Argentina, a jugarse en Rosario y ante un equipo de Primera División, como ser Huracán de Parque Patricios.

De hecho, rumbo a Rosario, emprendió viaje este sábado en la mañana la delegación “Aurinegra”, para arribar en la tarde sabatina a la ciudad “de la Bandera” y alistarse de la mejor manera para el duelo ante “El Globo”.

Se jugará el martes 24 desde las 15:30 horas en el Estadio Marcelo Bielsa del Club Newell´s, Old Boys.