Sonja Vitulic, la ganadora del concurso de mermelada de citrón

Este fin de semana se desarrolló en Gaiman la tercera edición de la Fiesta del Citrón, una especie de sandía redonda que crece en el Valle Inferior del Río Chubut y que se utiliza para la fabricación de dulces y mermeladas. Sonja Vitulic obtuvo el primer premio en la elaboración de mermeladas y contó a Azul Media sus sensaciones luego del reconocimiento: «Hago el dulce con los citrones que crecen en el fondo de mi casa, no tengo una chacra ni una gran huerta, pero el año pasado y este crecieron bien».

Sonja se presentó en el concurso con mermelada y chutney: «Estoy más que orgullosa por haber sacado el primer premio en mermelada, que es el producto tradicional».

La ganadora es ceramista y oriunda de Rawson y aseguró que no tiene ningún emprendimiento al respecto, sino que «lo hago solo para la familia, los amigos, lo hago porque siempre me gustó comer y cocinar