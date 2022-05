Siguiendo los pasos de Jones

El sábado 28 de mayo, organizada por el Club de la Caminata y acompañada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se realizará una caminata de 55 kilómetros, conmemorando la partida del velero Mimosa desde Liverpool hacia la Patagonia. Se unirá la ciudad portuaria con Rawson, siguiendo la ruta de John Jones buscando el Río Chubut.

La partida será a las 6 horas desde el Albergue Universitario de la ciudad de Puerto Madryn y se recorrerá un sendero ya trazado y luego se ingresará a la ruta para continuar el recorrido, que tendrá cada 8 km puestos de hidratación y también apoyo logístico durante el camino.

Para los que deseen completar los 55 kilómetros a pie habrá un micro para regresar y otros podrán hacerlo de forma particular.

También desde la organización se aclara que los interesados no están obligados a realizar todo el recorrido sino que podrán hacer el tramo que deseen. Durante la caminata, participarán integrantes del Museo del Desembarco que irán contando la historia de ese camino.

No habrá inscripción previa ni cupos, por lo que los interesados en recibir información o realizar consultas podrán hacerlo al teléfono 2804 709431 (Ana María Pantin).