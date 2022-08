Río Gallegos no recibe subsidios para transporte desde hace más de un año

Integrantes del Comité Federal de Transporte (Cofetra), que reúne a todos los secretarios de Transporte del interior del país, coincidieron en reclamar una distribución equitativa de subsidios nacionales, la conformación de instrumentos en el que se garanticen la previsibilidad en los montos, plazos y criterios de distribución de los recursos económicos y técnicos.

Y es en este contexto que la ciudad de Río Gallegos no recibe subsidios desde Nación hace más de un año. Al respecto habló Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal, quien expresó: “Nosotros de Nación no recibimos nada en todo 2021. Presentamos toda la documentación que requirieron, también al Gobierno Provincial, pero hubo algunas desinteligencias, algunas modificaciones en la orgánica del Ministerio de Transporte, y otros factores hicieron que no recibamos de nación subsidios desde enero del 2021”.

El funcionario agregó que “en su momento se estableció la obligación de que la provincia tendría que dar, independientemente de lo que diera Nación, también un subsidio. Hasta diciembre del año pasado recibimos parte del subsidio de provincia y estamos firmando una adenda que recién ahora logramos un incremento de septiembre a diciembre del año pasado. Esperemos ahora los tiempos administrativos que tendrá provincia para implementarlo”.

Finalmente, Robles expresó: “Esperamos que sea subsanado. Uno espera que la redistribución que se haga sea tratando de tener una equivalencia y no que AMBA se lleve la mayor cantidad de los subsidios, si bien cada realidad es distinta”.