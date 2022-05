Marcelo Méndez, entrenador de la Selección Argentina, visitó el Hotel Deportivo

El entrenador Marcelo Méndez, coach de la Selección Argentina de vóley masculino bronce en Tokio 2020, recorrió este jueves lo que será el Hotel Deportivo de Kilómetro 3, junto a autoridades de Comodoro Deportes.

También estuvo presente Juan Sardo, el presidente de la Fe.V.A. Ambos llegaron este mediodía para el Congreso Patagónico de Voleibol que se realiza este fin de semana en el Club Ingeniero Luis Huergo en la ciudad petrolera.

El DT de la Selección olímpica llegó a Comodoro

Marcelo Méndez, entrenador de la selección Argentina de vóley y Juan Sardo (Pte. Federación de Voleibol Argentino) fueron recibidos por el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes y recorrieron juntos las instalaciones de lo que será el nuevo Hotel Deportivo de Comodoro Rivadavia, en Kilómetro 3.

Estuvieron reunidos con encargados de las obras que se están realizando, recorriendo el predio también junto a Gustavo Rasgido (tesorero Fe.V.A.) dirigente ligado al vóley chubutense y funcionarios municipales.

También, luego de la visita en Kilómetro 3, Méndez y Sardo, junto al profesor Hernán Martínez, recorrieron las instalaciones del Gimnasio Municipal N°4.

A su llegada, el área de prensa de Comodoro Deportes dialogó con el entrenador y medallista olímpico quien indicó estar “muy contento acá en la ciudad. Muy bien las estructuras que se están haciendo, me parece que es un proyecto fantástico que puede ser un centro para toda la Patagonia de un nivel espectacular”.

“Queremos recorrer el país con la selección, me parece que la selección es de todos. Capaz esto pueda ser un centro donde podamos entrenar parte del año con la selección, o realizar algunos eventos. Vamos a tenerlo en cuenta para ya el año que viene poder agendar algún partido, algún torneo, y que este edificio se vea lleno”, agregó.

“El vóley tiene que ser federal, tiene que ser federal el deporte, tenemos muchos jugadores del interior del país y orgullosos de eso, y tenemos que tratar de federalizarlo todavía mucho más, es uno de los objetivos masificarlo y federalizarlo”, expresó.

“Estoy contento de estar acá, de participar en el Congreso, de aportar mi experiencia de años con la selección, de años de competir a nivel europeo y sudamericano, con los mejores equipos del mundo. Me gustaría aportar mi granito de experiencia a la gente de Comodoro y la verdad que la agenda es complicada, porque ya empezamos con la selección. Estamos entrenando mañana y tarde con la selección mayor, el mes que viene tenemos amistosos contra Holanda, viajes a Canadá, Filipinas, Japón, pero para mí es un placer y un orgullo estar acá, transmitir un poco de lo que viví. Me siento muy a gusto en la ciudad”, cerró Méndez.

Por su parte, Juan Sardo, presidente de Fe.V.A., acotó: “Es un placer venir a Comodoro. Creo que es la tercera vez, y es la quinta vez que vengo a la Patagonia. Ya me dicen que soy un dirigente patagónico (risas). Siempre me han tratado y vengo porque se nota que acá están haciendo cosas por el deporte, entonces es importante, institucionalmente, que Fe.V.A. esté presente”.

“Es fundamental el tema de la infraestructura deportiva, porque eso te da la posibilidad el día de mañana de traer eventos deportivos a la provincia. Todo se puede hacer, todo se puede lograr, y vamos a trabajar en función de poder traer algún evento, quizás el año que viene. La idea es esa”, explicó Sardo.