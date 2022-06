Los Cadetes A y B, con balance positivo en el Nacional

Los equipos representativos de la Federación Chubutense de Balonmano, culminaron su participación en los Torneo Nacional de Clubes A disputado en Bariloche y B en San Luis.

A pesar de los resultados el balance fue más que positivo para los equipo de Nueva Generación en varones y Arena Madryn en mujeres, por esta nueva experiencia Nacional A, y Petroquímica y Municipal N°4 en el Nacional B.

Los cadetes A, luego de su experiencia nacional en Bariloche

Nueva Generación de Comodoro Rivadavia en varones y Arena Madryn de Puerto Madryn en mujeres fueron los equipos representantes de la Federación Chubutense de Balonmano en el Torneo Nacional de Clubes A, que se realizó en Bariloche.

Luciana Lujan, responsable del equipo femenino de Arena Madryn realizó un balance de esta experiencia nacional. “Volvimos del viaje con muchas ganas de seguir aprendiendo y de volver a vivir esta experiencia. Las chicas se dieron cuenta que hay que mejorar y trabajar muchas cosas, pero volvieron más unidas en grupo que es lo importante”, sentenció la entrenadora de Puerto Madryn.

Por su parte, el técnico de Nueva Generación, David Rodríguez también realizó un balance positivo tras haber podido jugar este nacional, después del párate de la pandemia. Valorando esta nueva experiencia para los jugadores.

“A mí entender el balance fue súper positivo, donde fueron 7 partidos al mejor nivel, comenzamos en la zona más difícil del torneo, a los chicos les costó adaptarse al torneo los dos primeros partidos y luego fuimos de menor a mayor, logrando un gran nivel de juego”, expresó David de Nueva Generación.

Además, hizo mención sobre lo difícil que es para los equipos del sur del país, estar en el mejor nivel para una competencia nacional, “es enriquecedor pero sostengo que la diferencia entre nuestros equipos y los de las ligas más fuertes radica en la cantidad de competencia .Una cuestión a trabajar y subsanar en esta parte del país”, sentenció Rodríguez.

Por último, agradeció el apoyo recibido,” quiero agradecer a todos los chicos y a los padres. También a los dirigentes Carlos Portas, Karina Cricri, Carlos Sainz, a los profesores Daniel Almendra, Nico Oyarzun, y a toda la gente de Trevelin que nos recibió de la mejor manera. Y a “pajarito”, Rodrigo Cosiganani que estuvo siempre atento por si necesitábamos algo”, señalo el técnico de “La Nueva”.

Petroquímica y Municipal N°4 en el Nacional de Clubes B

Petroquímica y Municipal N°4, equipos de Comodoro Rivadavia participaron en San Luis en el Torneo Nacional de Clubes B en representación de la Federación Chubutense de Balonmano.

Valeria Schuler técnica de Petroquímica y Rodrigo López a cargo del equipo de Municipal N°4 realizaron un balance tras su participación en un torneo Nacional.

Los equipos de Comodoro Rivadavia, Petroquímica y Municipal N°4 con sus equipo femeninos estuvieron presentes en San Luis en el Torneo Nacional de Clubes cadetes B en representación de la Federación Chubutense de Balonmano.

Al respecto, y tras la participación nacional Valeria Schuler presidenta y técnica a cargo del equipo de Petroquímica, manifestó, “Hermosa experiencia para las chicas, pocas habían participado de un nacional. Ellas no demostraron miedo en ningún momento, fueron unas pequeñas gigantes. Toda experiencia sirve para seguir trabajando y corregir detalles. Nos quedan los provinciales, estar entre los primeros puestos y así tener revancha para el año que viene en otro nacional”.

Por su parte, el técnico de Municipal N°4, Rodrigo López, realizó un balance de los partidos disputados, “Fue una linda experiencia, un poco dura por los resultados que nos tocó tener. Todos los competimos de igual a igual en la mayoría terminamos el primer tiempo ganando y no pudimos sostener el juego”

Destacando que el equipo de Municipal N°4, estuvo integrado por jugadoras que por primera vez participaron en un Torneo Nacional, “Todas habían tenido experiencia en regionales y no en nacionales, fue una linda oportunidad para ver cuál era nuestra realidad a nivel nacional. Fue duro para la cabeza de todos perder la mayoría de los partidos por poco y a lo último del partido, pero es parte del deporte y hoy pensando más frio, me da un análisis que no estamos tan lejos del segundo nivel más alto del país en la categoría”, sentenció López.