La PSA entregó armamento y firmó un convenio con la Municipalidad de Ushuaia

El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, y el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, firmaron ayer un convenio marco de colaboración en la sede del Municipio.

«Queremos estar a disposición de la Justicia Federal aquí en la isla de Tierra del Fuego, en Ushuaia y en Río Grande, con más hombres dedicados a la investigación criminal. No solo es importante sacarse una foto con 1.000 kilos de cocaína, también hay que seguir el circuito del dinero, entender qué son las criptomonedas, cómo se blanquea el dinero obtenido de actividades ilícitas», dijo Glinski.

Oportunidades de trabajo

El director nacional anunció que se buscará la incorporación de residentes de la zona, en pos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores: «Vamos a dar la oportunidad a muchos jóvenes de conseguir trabajo. Queremos que ingresen personas de Ushuaia para evitar traslados de quienes no quieren estar en esta ciudad porque tienen su familia y sus costumbres hechas en otro punto del país».

La firma se realizó en el marco de una serie de actividades para la cual viajó una comitiva de funcionarios de la PSA a la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el fin de concretar mejoras en la infraestructura y en el servicio de seguridad que brinda allí la fuerza.

Entrega de armas

Durante la mañana, después de una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) Ushuaia ubicada en cercanías al Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas”, se hizo entrega de armamento nuevo. “Este acto es una muy buena excusa para poder acercarnos al interior de nuestro país y particularmente a Ushuaia, una ciudad que no solo queda lejos en kilómetros de la Capital Federal, sino en sentidos amplios y simbólicos”, dijo Glinski y llamó a valorar el federalismo, a “entender que a lo largo y ancho de nuestro territorio hay hombres y mujeres haciendo Patria todos los días”.

En este sentido, el director nacional destacó al personal por “el enorme esfuerzo que hace para desarrollar su trabajo. No solo lo estrictamente policial. Los hombres y las mujeres de la PSA han refaccionado con sus propias manos los espacios laborales: oficinas, puestos de vigilancia, canales y centros de entrenamiento para los equipos cinotécnicos, comedores y hasta un polígono. Nos encontramos con trabajadores y trabajadoras con compromiso que, a pesar de estar alejados del centro del país, ponen en lo más alto a la institución que representan”, expresó. “Venimos también a respaldarlos. No son empleados del sector privado sino que están donde están para garantizar la seguridad y consolidar la centralidad del Estado en el ámbito aeroportuario”, dijo para finalizar.

Glinski entregó 62 pistolas Bersa TPR de 9mm a la jefa de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria V de la Patagonia, comisionada mayor Valeria Paolino, para ser distribuidas entre los oficiales que se desempeñan en Ushuaia. Se trata de un arma de puño semiautomática de industria nacional que tiene todas las configuraciones y funcionalidades básicas para el empleo táctico.