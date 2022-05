Implementan nuevo protocolo sanitario en la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut aprobó a través del Acuerdo Plenario N° 5089/22 un nuevo Protocolo de Higiene y Seguridad para aplicar en todos los edificios dependientes del Poder Judicial en la provincia.

El nuevo instrumento es una actualización de los protocolos que se vinieron poniendo en vigencia a partir de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y que disponían medidas sanitarias vinculadas a la labor dentro de los edificios como también respecto a la atención a profesionales del derecho y público en general.

A raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y por recomendación del Comité Médico Sanitario, el STJ adoptó distintas medidas que tendieron a conjugar la prestación del servicio de justicia con un ambiente sanitario seguro, tanto para los operadores del servicio de Justicia como para el ciudadano usuario.

Atención programada

En la acordada se afirma que “el sistema de turnos ha venido a proporcionar un eficiente modo de administrar el espacio funcional ante el potencial peligro de contagio en contexto de pandemia a la vez que permitió, sin obstáculos de ninguna naturaleza, el acceso a los trámites jurisdiccionales y a la información que no podían ser consultadas mediante la vía electrónica.

Con ello, se alcanzó el doble objetivo de cuidar la salud de quienes necesitaban acceder al Servicio de Justicia y el de asegurar que quien necesitara hacerlo no viera diferido su derecho”.

En ese sentido se ha decidido ajustar el uso de los recursos a las necesidades del usuario y personalizar la atención mediante “la programación de la concurrencia anticipada y del acceso al material que se habrá de requerir durante la permanencia” como una forma de hacer más eficiente y eficaz el uso del tiempo.

En ese sentido se ha evaluado como un importante avance el uso de las tecnologías disponibles, que permiten tramitar a distancia los casos judiciales en casi la totalidad de los actos que requiere la gran mayoría de los procesos, reservando la presencialidad y la inmediación para aquellos actos que requieren asistencia, especialmente en el marco de los procesos no penales en que aún predomina el trámite escrito.

Así, en cuanto a la atención a los usuarios del servicio de justicia, se ha dispuesto la continuidad de la atención programada a través de turnos, salvo en aquellos trámites y/o actuaciones judiciales que se entienda no sea necesario ese sistema.

En ese caso los letrados o usuarios podrán presentarse espontáneamente, sin atención programada previamente, de lunes a viernes, en el horario de 07.00 a 09.00 y de 12.00 a 13.00.