En sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de los tribunales en Trelew se llevó a cabo una audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público Fiscal a través del funcionario de fiscalía Gustavo García Antón, solicitó la elevación a juicio oral de una causa donde se imputa a una persona por haber ejercido violencia en perjuicio de una mujer, enmarcada en la Ley 26485.

En la acusación, el hecho atribuido señala que el 19 de setiembre de 2020 a la 1,30, el imputado y su ex pareja se encontraban en el interior de un vehículo estacionado en calles 28 de julio y Edison de esa ciudad, cuando en determinado momento la mujer manifestó su deseo de retirarse a su domicilio, situación que tornó agresivo al inculpado, quien le quitó entonces las zapatillas y las colocó debajo del asiento del conductor, y luego, con el claro propósito de ocasionarle un daño a la salud y empleando la violencia como medio para ejercer su poder y dominación, le torció las muñecas y sujetó de las manos diciéndole que no la dejaría ir.

Seguidamente el hombre la tomó del cuello, comenzando un forcejeo entre ambos, y la víctima logró pasarse hacia los asientos traseros, para abrir una puerta del rodado y gritar pidiendo auxilio. Esto fue observado por un taxista que a su vez dio aviso a personal policial que se encontraba de patrullaje preventivo. Una vez constituídos en el lugar, los policías irrumpieron abriendo la puerta del automóvil en momentos en que el imputado se encontraba encima de la damnificada tomándola de los cabellos y propinándole golpes de puño en la cabeza, y al ver a los uniformados les manifestó: “es mi mujer, ustedes que se meten”, a la vez que la joven intentaba defenderse arañándolo en distintas partes de su cuerpo. Finalmente, los efectivos lograron liberar a la víctima y procedieron a la detención del imputado, observando diversas heridas en diferentes partes del cuerpo de la mujer.

La calificación legal es la de lesiones leves calificadas por el vínculo y en el marco de violencia de género, de acuerdo a los artículos 92 en relación con el 80 inciso primero, Ley 26485 de violencia contra la mujer. El tribunal que se requiere es unipersonal debido a que la pretensión punitiva no superará los seis años de prisión.

La defensa ejercida por Angeles Nápoli no presentó objeciones respecto de la acusación, por lo que la Jueza Mirta Moreno dispuso la elevación a juicio oral de la causa, con la designación de un tribunal unipersonal y tal lo expresado en la acusación fiscal. Resolvió además extender la prohibición de acercamiento que tuvo su vigencia hasta el 4 de mayo último, hasta el momento de la realización del debate respectivo.