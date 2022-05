El precio de la ropa aumentó más del 70 por ciento en un año

El sector textil, indumentaria y de calzado tuvo nuevamente en los últimos días un nuevo protagonismo mediático, tras difundirse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de abril, porque dejaron de ser marzo y septiembre los meses de fuertes aumentos por los cambios de temporada. En este caso, la variación fue 9,9% respecto de marzo -ya ese mes había arrojado una suba de 10% frente a febrero- y 73,4% en términos interanuales.

“No lo esperábamos”, dicen en la industria, mientras intentan explicar los motivos que están detrás de estos incrementos y aspirar a una desaceleración para los próximos meses. Apuestan a un aumento de la oferta a partir de las inversiones que están en ejecución, pero la transición será difícil. Y lo saben.

La Fundación Pro Tejer aprovechó el cambio de presidente de la institución -el jueves último asumió Luciano Galfione, en reemplazo de Yeal Kim- para inaugurar el ciclo de encuentros “Abro hilo”, pensado para dialogar con periodistas y actores de las redes sociales sobre la realidad del sector, con sus dificultades y potencialidades. Y la primera reunión, de la que participó Infobae, se produjo justo a horas de que el presidente Alberto Fernández cuestionara duramente la suba de precios del rubro en declaraciones radiales. “Uno los protege y cuida, pero después eso se vuelve en contra de la gente. Hay un desmadre de los precios entre el que confecciona y el que vende”, remarcó el jefe de Estado. Se refirió así a los precios de la indumentaria, a la que calificó de “histórica”, pero dijo también que se ve más en los comercios que en la producción.

“Claramente tenemos un problema, pero ese problema está en la situación estructural que tiene la Argentina y es transversal a todos los sectores. Me cansé de defenderme. Explico las razones”, enfatizó, enérgico, Galfione. “¿Los precios de la ropa son caros? No, los sueldos son bajos. No puede ser que hoy una persona que trabaja sea pobre. Nosotros somos eficientes hasta la puerta de la fábrica, pero somos víctimas como todos los que producen algo en este país”, se sumó el tesorero de la entidad, Pedro Bergoglio.