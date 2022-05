Ejecutan obras integrales en el barrio La Floresta de Comodoro Rivadavia

Comodoro está ejecutando un importante plan de obra pública con fondos propios, pero también con apoyo del Gobierno Nacional. En este caso, el barrio La Floresta es uno de los casos testigos de un Municipio que entiende el progreso como un modo de vida. Allí, comenzó el proceso de pavimentación de las últimas cuadras del barrio, cordones cuneta y muros de contención. La obra es una de las más complejas debido a su ubicación y a su gran cantidad de pendientes, pero el equipo de trabajo municipal entiende que es de extrema necesidas para los vecinos, cuyo tránsito y accesibilidad se ven perturbados por la geografía del lugar, sobre todo cuando las condiciones climáticas son adversas.

El proyecto, que cuenta con una inversión de casi 120 millones de pesos, establece que entre Caravelas y la Pinta se desarrollen tareas de 900 metros cuadrado de suelo seleccionado con espesor de 15 centímetros, 900 metros cuadrado de pavimento de hormigón simple con espesor de 15 centímetros y 390 metros de lineales de cordón cuneta. La calidad del hormigón es h-21.

En las mismas calles se construirán muros de contención con una altura de 5 metros y una longitud de 90 metros contando con una calidad de hormigón: h-21, para mejorar la seguridad habitacional en una zona alta construida sobre la ladera del cerro Chenque.

Desagües y cordones cuneta

Las primeras tareas que comenzaron en La Floresta fueron la construcción de los cordones cuneta y desagües, permitiendo que los vecinos puedan tener, en poco tiempo, una mejor calidad de vida.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López, valoró la mejora que tendrán los vecinos en el día a día. “En La Floresta vamos pavimentar las últimas calles del barrio y se podrá tener una mejora en su accesibilidad. Los vecinos nos decían que era imposible que los vehículos pudieran subir por las calles de tierra en una situación de emergencia. Ahora lo van a poder hacer y no tendrán que estar atentos a si llueve o no. Es una obra integral muy importante”, destacó.

“Sabemos que Comodoro tiene su complejidad, pero nosotros entendemos que el progreso es un modo de vida y que no puede haber crecimiento sino se mejora la calidad de vida de los vecinos. Hay obras que son difíciles y que tienen sus complicaciones, pero nosotros cumplimos con lo que prometemos a los vecinos”, aseveró.

Asimismo, López manifestó que los resultados de los cambios que está teniendo Comodoro se deben a un equipo de trabajo que se dedica a tener una ciudad acorde a su historia. “Nosotros nos dedicamos a trabajar todos los días para que la ciudad esté cada vez mejor. Tenemos el desafío de realizar cambios profundos y de luchar porque nuestra gente pueda vivir bien en una de las mejores ciudades del país”, subrayó.

Obras de calidad

Continuando en esta línea, el secretario ponderó el acompañamiento de Nación para que se puedan realizar obras fundamentales para la ciudad. “Tenemos un Gobierno nacional que está presente y que nos acompaña en los diferentes proyectos que tenemos. Esto nos da la oportunidad de soñar y poder construir con gestión y consensos. Comodoro no está solo y cuenta con el respaldo de un Gobierno que trabaja por y para la gente”, aseguró.

“Estamos concretando muchas obras de calidad, que durarán por mucho tiempo y mejorarán la transitabilidad en los barrios, impactando positivamente en la calidad de vida de sus habitantes. Llevamos soluciones concretas a lugares que antes no las tenían. La ciudad cuenta con un equipo de gestión que trabaja todos los días para brindarle una mejor calidad de vida”, consideró López.