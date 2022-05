Boca recibe a Deportivo Cali en búsqueda de la clasificación

Esta noche, desde las 21 horas, Boca Juniors jugará como local en el Estadio La Bombera ante el Deportivo Cali, por la 6° Fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Será un partido clave para “El Xeneize”, que depende de sí mismo para clasificar a la próxima instancia del certamen: de ganar clasifica, de empatar o perder, debe esperar que Always Ready le gane a Corinthians.

“El Xeneize” debe ganar para seguir en la Libertadores

Boca Juniors, flamante campeón de la Copa de la Liga, dará vuelta rápido la página y recibirá este jueves al Deportivo Cali, de Colombia, en un partido de la sexta fecha del Grupo E, en el que definirá si sigue en la Copa Libertadores o bien continuará su campaña a nivel internacional en la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en La Bombonera, será arbitrado por el chileno Piero Maza y televisado por Fox Sports.

El Grupo E tiene dos líderes, Cali y Corinthians con 8 puntos, luego sigue Boca con 7 y cierra el Always Ready boliviano con 4 unidades.

Boca avanzará a los octavos de final de la Libertadores si gana, pero si empata ingresará en el terreno de los milagros ya que precisará que a la misma hora Always Ready supere a Corinthians en San Pablo, un resultado casi imposible.

En el caso de quedar afuera de la Libertadores, ya sea con un empate o una derrota, los «Xeneizes» tienen casi asegurada su participación en la Sudamericana, torneo al que se clasificarán los terceros de cada una de las zonas.

Su rival, Deportivo Cali, que con un empate pasará a octavos de final, es la contracara, porque llega a La Bombonera con una semana de descanso, debido a que su última presentación fue el triunfo sobre Always Ready, al que goleó 3-0 la semana pasada.

El entrenador de los colombianos, el ex arquero venezolano Rafael Dudamel, tiene una duda en la defensa entre mantener a Miguel Ángel Mina o bien incluir al argentino Guillermo Burdisso, quien tuvo un paso por Boca hace algunos años con un nivel discreto.

Boca depende de sí mismo y eso es lo mejor que le puede ocurrir a un equipo que se acostumbró a ganar y sacar adelanta partidos complicados y con pronósticos previos adversos, uno de los puntos altos en la gestión de Battaglia, quien está construyendo una carrera interesante sostenido en su pasado como el futbolista más ganador de la historia del club y en un presente exitoso.

De esta forma, en lo que respecta a probables formaciones, el DT boquense Sebastián Battaglia, alistaría con Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo «Pol» Fernández; Alan Varela y Oscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

En tanto, en el Deportivo Cali, el equipo comandado por Rafael Dudamel, serían los once iniciales: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Miguel Ángel Mina o Guillermo Burdisso, José Caldera Alvis y Harold Mosquera; Edgard Camargo y Yimmi Congo; Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez y Kevin Velasco; Yony González.

