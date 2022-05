Argentina pone en duda su participación en la Cumbre de las Américas

La Argentina endureció en la última semana su posición frente a la insistencia de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la IX Cumbre de las Américas, al poner en duda la participación del presidente Alberto Fernández en el cónclave de Los Ángeles y, en «sintonía» con México y otros países de la región, volvió reclamar que la reunión continental que se desarrollará del 6 al 10 de junio se realice «sin exclusiones».

«El Presidente considera, al igual que su par mexicano (Andrés Manuel López Obrador) y otros presidentes de Latinoamérica, que la Cumbre tiene que ser con todos los países miembros de América», dijo el viernes pasado la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, al dejar en claro que la decisión del jefe de Estado de asistir o no al encuentro dependerá de si Estados Unidos invita a todos los países de la región, incluida la troika: Venezuela, Cuba y Nicaragua, una posibilidad hasta ahora rechazada por la administración demócrata Joe Biden.

En declaraciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada, al ser consultada sobre si Fernández asistiría a la reunión, Cerruti afirmó que «el Presidente está evaluando su posición en sintonía con el resto de los presidentes de Latinoamérica».

Lo dicho por la portavoz trasunta un endurecimiento en la postura del mandatario argentino que días atrás había insinuado su participación en el cónclave continental, aunque sin dejar de reclamarle a Estados Unidos, anfitrión del evento, que se invite a todos los países de la región al encuentro que se realiza cada tres años desde 1994.

Cerruti ratificó, este viernes, lo expresado por Fernández, al señalar que la posición argentina es que deben estar presentes todos los países y que el presidente Biden «tiene que dialogar con toda Latinoamérica».

Con todo, fuentes de la Cancillería argentina indicaron a Télam que, para alcanzar una posición definitiva, el mandatario aguardará ver «cómo evoluciona todo este fin de semana», sobre todo por la situación que ocupa a cargo de la presidencia pro témpore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac).

«Hoy empezaron a llegar las invitaciones (a la cumbre) y hay tiempo de más de una semana para participar», indicaron desde el Palacio San Martín, al tiempo que remarcaron que Fernández «es presidente de la Celac y eso influye también».

Justamente en su condición de titular de la Celac, la semana pasada Fernández le pidió a Estados Unidos que invite a «todos los países de América Latina» a la Cumbre de las Américas, luego de que ese país adelantara que no convocará a los Gobiernos de Caracas, La Habana y Managua a participar de esas deliberaciones.

«Tengo pensado ir (a la cumbre), pero le pido a los organizadores lo mismo que les pidió López Obrador: que invite a todos los países de América Latina», afirmó Fernández en una entrevista en Berlín con el canal DW (Deutsche Welle) en español.

De esta manera, el mandatario se sumó a los reclamos ya expresados por López Obrador y el presidente de Bolivia, Luis Arce, quienes dijeron que no asistirán a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos «persiste» en su intención de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.