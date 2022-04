«Un carajo estamos perdidos»

El Presidente encabezó un acto en José C. Paz y alentó a los militantes a estar convencidos en ganar los comicios del año próximo. «Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender», dijo Alberto Fernández, dando así una señal a quienes le reclaman mayor firmeza en torno a la interna del oficialismo.

Por etas horas ya se habla de lo que podría ocurrir en 2023 en las filas del Frente de Todos, mientras intentan convencer a los gobernadores que no desenganchen las elecciones provinciales de las nacionales.

En un sector del Gobierno hablan de Sergio Massa como alternativa, y allí se embarca el oficialismo de Chubut. En tanto, hay quienes buscan posicionar a Daniel Scioli, quien también tiene un guiño chubutense.

En el banco de suplentes, Eduardo «Wado» de Pedro, no resigna su sueño presidencial.

Hay quienes opinan que este miércoles a Alberto «se le zafó la cadena», pero su expresión no fue un exabrupto, sino una estrategia de cara a 2023.