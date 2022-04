Trelew: abren investigación por tentativa de robo y daño

El juez penal Fabio Monti declaró abierta la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público Fiscal en un hecho en el cual se investiga a un hombre por el delito de robo y daño en grado de tentativa.

La resolución del magistrado se dio en el marco de una audiencia de control de detención efectuada este martes 5 de abril de 2022 en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew.

Según lo acusación formulada por la funcionaria de Fiscalía Viviana Díaz, los hechos habrían ocurrido durante la tarde y noche del lunes 4 de abril, cuando Gastón Epuyán rompió una cerradura de una vivienda e ingresó con la intención de apoderarse de una gran cantidad de elementos, desde artículos de electrónica hasta indumentaria.

Según el relato fiscal, los elementos sustraídos los iba acopiando en un vehículo que se encontraba guardado en el predio de un taller mecánico cercano al domicilio del robo y al cual previamente le habría roto un cristal.

La policía fue alertada por una vecina sobre lo que estaba ocurriendo y al llegar al lugar los uniformados pudieron detener al sujeto que se encontraba dentro del vehículo.

La calificación legal provisoria escogida por la Fiscalía fue la de robo y daño en concurso real en calidad de autor.

A su turno, la defensora pública Zulma Manllauix, no se opuso a la apertura de investigación solicitada por la Fiscalía, pero sí puso en duda que su representado sea el autor del hecho, dando cuenta que de las actuaciones advierte algunas incongruencias.

Puntualmente, el robo en un domicilio y haber puesto esa gran cantidad de elementos en un vehículo que estaba a una cuadra de distancia. La duda que planteó la defensora hace hincapié en el volumen de, por ejemplo, dos televisores de medianas dimensiones que su defendido habría transportado solo y entre el horario de las 16 del lunes y las 23 horas del mismo día, horario declarado por la víctima del robo como el espacio de tiempo en el que no hubo moradores en la vivienda.

También puso en duda, de acuerdo a las actuaciones, las presuntas manchas de sangre en algunos de los objetos, mientras que Epuyán no presenta lesiones visibles en sus manos. Además de ello, informó que la pareja del acusado dijo que previo al hecho indagado el imputado estuvo con ella.