Sergio Markieviche entrena junto a la Selección Nacional de atletismo adaptado

El joven atleta con parálisis cerebral, Sergio Markieviche, quien supo destacarse en los últimos años en tanto en los Juegos Nacionales Evita como en los Para-Epade y Juegos Comunales, entrena junto a la selección nacional de atletismo adaptado.

El oriundo de 28 de Julio, busca optimizar su rendimiento y de ese modo poder llegar a competir a nivel internacional. Se entrena en Lobería, provincia de Buenos Aires y sueña con los juegos Parapanamericanos Juveniles.

Con objetivos internacionales con la Selección

El deportista nacido en la localidad de 28 de Julio, Sergio Markieviche, hoy se encuentra radicado en Lobería, provincia de Buenos Aires y entrena a diario con el sueño de poder competir a nivel internacional.

En charla con el área de Prensa de Chubut Deportes, Markieviche manifestó respecto a su presente que “actualmente estoy entrenando con la selección argentina en Lobería (provincia de Buenos Aires), donde estoy radicado. Pero ya he estado también en otras concentraciones que se hicieron en Chacabuco (Bs. As.), en Mendoza y en el CeNARD.

Haciendo referencia a la rutina diaria, el atleta becado por Chubut Deportes resaltó que “el entrenamiento lo comenzamos temprano, con la parte de gimnasio generalmente y otras veces en la pista. A la tarde se realiza toda la parte física y trabajamos la parte técnica del salto largo, también la resistencia y la técnica de salida de velocidad”.

En cuanto a lo que viene en su futuro próximo, el deportista de tan sólo 19 años indicó que “mi proyecto es seguir entrenando acá para aprender, poder mejorar mis capacidades y de ese modo seguir representando a mi país y a mi provincia. Sueño con levantar la bandera de la discapacidad y mostrar que podemos competir como cualquier deportista convencional”.

En el cierre y haciendo referencia a su participación con la selección Markieviche sostuvo que “la idea que trabajamos día a día con los seleccionadores es la de poder llegar a competir en los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá Colombia, que se hacen en el mes de noviembre. A largo plazo quiero llegar a lograr las marcas para poder competir en competencias de adultos. He progresado muy satisfactoriamente, según lo que dicen los entrenadores y espero seguir mejorando”.