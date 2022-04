Rebelión en la granja

No fueron pocos los dirigentes comodorenses que en las últimas semanas arrojaron con «de todo» al intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi.

Al parecer el sarmientino cayó en desgracia por haber hecho frente a su par de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Si bien Balochi parecía cercano al líder de la liga de intendentes justicialistas; tras las elecciones legislativas de 2021, las cosas habrían cambiado.

Dicen por ahí que Balochi ha tenido acercamiento con el gobernador Mariano Arcioni, producto de que éste último estaría cada vez más cerca de jugar dentro de la coalición del Frente de Todos de cara a 2023.

Hay otros que afirman que el verdadero malestar de Juanpi con Sebas, se debería a que el sarmientino estaría coqueteando con Ricardo Sastre, quien aspira a ser candidato a la gobernación en el próximo turno electoral y necesita imperiosamente aliados en el sur provincial.

Así las cosas, sea por las razones que fuere, la relación entre los intendentes de Comodoro Rivadavia y de Sarmiento, no estaría atravesando su mejor momento. Y como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero cuidado muchachos, porque agua no es lo que sobra en el sur de Chubut por estos días, y podrían terminar todos boqueando. Habrá que ver.