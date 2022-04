Trelew: quitaron medidor a mujer de avanzada edad y hace un mes que no tiene gas

Sobre la calle López y Planes al 1.400 de Trelew vive la familia Álvarez, a la cual le han quitado el medidor de gas, en un contexto donde las bajas temperaturas comienzan a sentirse en toda la provincia.

«Estamos sin gas, no tenemos deuda ni nada, había una pérdida adentro por lo que vinieron y me quitaron el medidor, ni siquiera entraron cuando les pedí. Yo vivo sola y acá estoy, este fin de semana hará un mes desde que estoy sin gas, muriéndome de frío. Conseguí una garrafa y me mantengo con eso y estufas eléctricas, pero así me va a venir la boleta (de electricidad)», refirió Emma, propietaria de la vivienda.

Por su parte, la hija de la damnificada explicó que «por medio de la Municipalidad quedaron en darle un subsidio a mi mamá para comprar los materiales que necesita» para reparar la instalación de gas, cifra que ascienda «a los $77.000, mientras que mi mamá solamente cobra la jubilación mínima».

Para recaudar dicho monto, la familia realiza actividades, entre ellas una feria de empanadas. «No sirve comprar de a poco porque el gasista no puede comenzar a trabajar hasta que no estén todos los materiales», precisó la mujer.