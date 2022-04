Pizzi pide renovación y se anota en la carrera por la intendencia de Trelew

Uno de los protagonistas de la batería de renuncias en Chubut Somos Todos, Adrián Pizzi, analizó el escenario actual del espacio político y reconoció que la falta de renovación dentro del mismo impulsó su salida, como así también la de otros dirigentes, casualmente ligados al ámbito de la salud: el actual titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, y el concejal madrynense y licenciado en Enfermería, Marcelo Vaccaro. Todo indicaría que, «de un tiempo a esta parte», el partido nuevamente liderado por Máximo Pérez Catán necesitará recetas efectivas, pero también mejores diagnósticos para evitar que el espacio pase de Terapia Intermedia a Terapia Intensiva: de hecho, estadísticas nacionales dan cuenta de que un 82% de los pacientes que son derivados a esta última se recuperan. Pero, en política, puede resultar una incógnita si se está del lado del 82% o bien del trágico 18%.

Al respecto, Pizzi sostuvo que «de un tiempo a esta parte, el partido venía planteando una renovación, la cual creo necesaria en vista de todo lo que había pasado; era necesario asumir responsabilidades y plantear alguna renovación y eso no sucedió» y planteó que «un partido que no se renueva es un partido que no tiene la vida que tiene que tener, por lo tanto, se va marchitando, renunciando a sus principios y valores».

Consultado sobre el espacio político en el que podrían confluir los protagonistas del éxodo de ChuSoTo, Pizzi anticipó que «se vienen tiempos políticos donde a nosotros particularmente nos gusta hablar de todos los temas, en virtud de las necesidades y en la medida en que nosotros veamos lo que necesita la provincia vamos a ir hablando», aunque fue cauteloso y advirtió que «no hay una definición todavía».

Sobre la Ley de Lemas, Pizzi evitó trazar un diagnóstico y, como si se tratara de una interconsulta política, sostuvo que «a nivel local, en Trelew creo que se necesita otra cosa, uno escucha en la calle, en el club y cuando habla con el vecino en los barrios que es necesaria esa renovación, sobre todo porque han pasado muchas cosas en escenarios tan difíciles que las gestiones también han cumplido su ciclo», lo que indicaría que el director de la obra social provincial Seros podría «aplicar el bisturí» en una eventual candidatura a la intendencia.