Piden que incluyan la vacuna COVID en los sistemas nacionales de inmunización

En vísperas de la celebración de la Semana de la Vacunación en las Américas del 23 al 30 de abril, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emplazó a los países a integrar sus esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 en sus sistemas rutinarios de inmunización.

Aunque el número de casos y muertes de coronavirus continúa descendiendo semana a semana, la agencia regional de sanidad llama “a no bajar la guardia” y recuerda que la enfermedad sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, pese a la decisión de algunos países de levantar el estado de contingencia sanitaria por el COVID-19.

Aprovechas el conocimiento e infraestructura

Carissa Etienne recordó que durante el lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus los países establecieron sistemas de emergencia, por lo que “ahora, podemos aprovechar esta infraestructura y fusionarla con nuestros sistemas de inmunización rutinarios para que sea más cómodo y accesible para las familias ponerse al día con todas sus vacunas a la vez”.

A modo de ejemplo, explicó que el Fondo Rotatorio de la OPS ha entregado unos 15 millones de dosis de vacunas contra la gripe a nueve países de la región que siguen reforzando sus esfuerzos de vacunación.

Tras anunciar que 14 países de la región ya han alcanzado el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de su población antes de la fecha límite del 30 de junio y que ocho más lograron una cobertura del 60%, la directora de la Organización destacó que en algunas zonas del continente la inmunización se ha ralentizado o estancado.

“En el Caribe, menos del 30% de la población completó su primera dosis en Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Y en América Latina, Guatemala, Guyana y Paraguay aún no han alcanzado a la mitad de su población. Ahora tenemos suficientes suministros de vacunas para satisfacer la demanda en toda nuestra región”, acotó.

En Latinoamérica desciende, pero aumenta en América del Norte

Respecto a la evolución de la enfermedad durante los últimos siete días, Etienne notificó una leve caída del 2,3% de casos respecto a la semana anterior y un descenso del 15,7% durante el mismo periodo.

Pese a este dato positivo, informó que el número de casos detectados en América del Norte en la última semana creció un 11,2% y que las hospitalizaciones en Canadá aumentaron un 20% debido al incremento de casos de la variante de ómicron BA.2.

Ante los bajos números de casos y muertes registrados en las últimas semanas, Etienne recordó que todavía no ha llegado “el momento de bajar la guardia” y que, de acuerdo con la reciente decisión de Comité de Emergencias de la OMS, el COVID-19 sigue siendo una contingencia de salud pública de importancia internacional.

“Seguimos en la fase en la que necesitamos esforzarnos para acabar con este virus, tratar a las personas y seguir vacunando”, expuso, por su parte, el director de Emergencias en Salud de la OPS.

El doctor Ciro Ugarte añadió que “aún no hemos alcanzado como región y como mundo los niveles que necesitamos para que este virus no siga causando casos y muertes (…) La única manera de acabar con esta fase aguda es lograr una cobertura alta de vacunación, mantener la vigilancia y contar con un buen manejo clínico”.

Ante la decisión de algunos países de la región de levantar el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, Ugarte diferenció entre el anuncio del fin de la pandemia “que no le corresponde a un país individual”, y el del fin de una emergencia declarada por un país frente a una enfermedad, que sí le compete.

“Si el país tiene baja transmisión comunitaria, alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, un número de fallecidos muy bajo (…) y pocos casos positivos entonces estamos en condiciones de poder, quizás algunos países, declarar el fin de la emergencia”, especificó.

Sobre el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores, indicó que la recomendación “sigue vigente en todas las condiciones” y que todavía se recomienda su empleo “en cualquier escenario”.

“Hemos visto que en algunos de los países han reducido el uso de mascarillas a niveles voluntarios, y al mismo tiempo han reducido la detección de los casos. Esto es contradictorio. De tal manera que tienen que ir asociados a varios mecanismos”, finalizó.

Arranca la semana de vacunación en las Américas

Del 23 al 30 de abril de 2022, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios, celebran la 20ª Semana de vacunación en las Américas y la 11ª Semana Mundial de Inmunización con un llamamiento común “¿Estás protegido? Ponte todas tus vacunas».

Estas celebraciones sirven para iniciar la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación que dará comienzo el 9 de mayo 2022.

Sin las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades prevenibles podrían reaparecer. Por eso, la campaña de la OPS se centra en concienciar sobre la necesidad de vacunarse en todas las edades.

Es vital llevar a cabo las conocidas como las vacunas de rutina, que sirven para prevenir enfermedades.

Este tipo de vacunas se recomiendan para todas las personas, según la edad y el historial de vacunas. Además de las vacunas infantiles, existen también vacunas de rutina para adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores. Cada una está diseñada para proteger contra las enfermedades que más afectan en cada momento de la vida de una persona.

Protegen de enfermedades infecciosas como el sarampión, la rubéola, la influenza, la polio, la fiebre amarilla, el neumococo, o el VPH, que se pueden propagar rápidamente en grupos de personas no vacunadas. Es importante recibir todas las dosis de un esquema de vacunación para estar completamente protegido.

Por todo ello, se recomienda visitar los centros de salud para hacer un seguimiento del tipo de vacuna que necesita cada persona según su edad, salud e historial de vacunas.

La campaña, que se puede seguir en las redes sociales bajo las etiquetas #PonteTodasTusVacunas #SVA20, promueve el acceso para todos a las vacunas, ya que salvan vidas, y recuerda que, a pesar del COVID-19, la campaña de vacunación en las Américas sigue adelante.

Con el objetivo final de acelerar la vacunación contra la COVID-19 y cerrar brechas de cobertura contra otras enfermedades prevenibles con vacunas, países y territorios de las Américas planean inmunizar alrededor de 140 millones de personas en el marco de esta semana.

“Esta Semana de Vacunación es una oportunidad para mejorar las tasas de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la difteria y otras enfermedades prevenibles que han caído en los últimos diez años”, declaró la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne.