Marina y Diaz Fantilli, celebraron en la 2° Fecha del Regional

En la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, se jugó durante el pasado fin de semana, la 2° Fecha del Torneo Regional de Tenis para categorías Menores.

De esta competencia, que convocó a los jóvenes tenistas de la Patagonia, estuvieron como representantes los jugadores del Trelew Tenis Club y Puerto Madryn Tenis Club que consiguieron una gran perfomance. En la Sub12, fue campeona Guadalupe Marina, mientras que entre los varones fue ganador Enzo Diaz Fantilli.

Gran perfomance de los tenistas de Chubut

En la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, se jugó el 2° Torneo Regional de Tenis para categorías Menores, una competencia avalada por la AAT y otorga puntaje para el ranking.

La ASOTENECH estuvo representada por unos 32 jugadores y jugadoras, disputado en las canchas del Club Deportivo Roca y que contó con una gran perfomance de los deportistas chubutenses.

Este es el caso de la jovencita Guadalupe Marina, representante del Trelew Tenis Club, que fue la ganadora en Sub 12 damas al superar 6/2 6/2 a Ernestina Castro de Puerto Madryn.

En la misma divisional pero en la rama masculina, fue ganador Enzo Diaz Fantilli del Puerto Madryn Tenis Club, que derrotó en la final por 0/6 6/1 7/6 a Juan Paolini de Rio Negro.

En tanto, en Sub 14 varones Estanislao Lassaga, fue finalista con un score de 5/7 6/4 6/2 ante Tiago Ranea (Neuquén), logrando el pasaje al Nacional que se realizara en la Sociedad Hebraica de Buenos Aires, desde el próximo 23 de mayo.

Por su parte, en la categoría Sub 10 damas, el primer puesto le correspondió a Agustina Viglione y el 2do puesto para Lola Carbonelli.

Como entrenador y delegado, estuvo Francisco Figueroa.

TENIS – TORNEO REGIONAL

2° FECHA – EN GENERAL ROCA, RÍO NEGRO

RESULTADOS DE LOS CHUBUTENSES

Varones sub 10

Singles: 1ro Bautista Wolin

2do Vicente Ciucci.

Dobles Mixto: Wolin/Vulcano a Viglione/Parodi Aseff

Varones Sub 12

Singles:

1ro Enzo Diaz Fantilli

2do Juan Paolini

Complementaria:

1ro Benito La Sala

2do Agustín Espinoza

Dobles :

1ros La Sala/Paolini a 2 dos Vulcano/March

Varones Sub14

Singles

1ro Tiago Ranea

2do Estanislao Lassaga

Complementaria

1ro Dante Ruiz

2do Emanuel Blancá

Dobles

1ros Lassaga/Pfister a 2dosRanea/Asquinazi

Varones Sub 16

1ro Juan P. Galván

2do Mateo Polito

Complementaria

1ro Valentín Jurado 2do Fran Bustos

Dobles 1ros Galván/Polito 2do Piñeiro /Marozzini

Varones Sub 18

1ro Manuel Perelli

2do Juan Sayago

Complementaria

1ro Pedro Gutiérrez

2do Bruno Largacha

Dobles

1ro Cabral /Perelli

2do Delfino/Ochoa

Damas Sub 10

Singles

1ra Agustina Viglione

2da Lola Carbonelli

Damas Sub 12

Singles

1ra Guadalupe Marina

2da Ernestina Castro

Complementaria

1ra Lola Ranea

2da Victoria Geuna

Dobles

1ras Marina /Jurado

2das Geuna /Castro

Damas sub14

Singles

1ra Malena Molina

2da Valentina Parodi Assef

Complementaria

1ra Alumine Pauluzzi

2da Lola Billis Otero

Dobles

1ras Molina /Paulizzi

2das Parodi Assef/Paillalaf

Damas sub 16

Singles

1ra Juana Gómez Weis

2da Giuliana Mangieri

Complementaria

1ra Julieta Denis Reyes

2da Juana Sack

Dobles

1ras Reyes/Prats

2das Gómez Weis/Di Lucente

Damas Sub 18

Singles

1ra García

2da Balboa